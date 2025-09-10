لزوم اختصاص بیش از نیمی از اعتبارات تسهیلات زنجان به بخش صنعت و معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی مسیبی گفت: به منظور حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و نقش توسعه این واحدها در رشد اقتصادی استان، نیازمند توجه ویژه به این بخش و اختصاص ۵۵ درصد سهم اعتبارات مربوط به تسهیلات استان به بخش صنعت و معدن هستیم.

وی افزود: از اعتبارات سال ۱۴۰۲، ۴۰.۸ درصد از منابع اعتباری استان به این بخش اختصاص یافته است که تاکنون از ۹۵ طرح معرفی شده با اعتبار هزار و ۱۳ میلیارد تومان بالغ بر ۳۸ درصد آن پرداخت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به تخصیص اعتبار ۴۲۵ میلیارد تومان به حوزه صنعت و معدن عنوان کرد: این میزان اعتبار به سه بانک ملت، توسعه تعاون و صنعت و معدن معرفی شده است که تاکنون دو برابر منابع تخصیصی به بانک های عامل معرفی شده است.

مسیبی افزود: با توجه به اینکه آخرین مهلت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ از اعتبارات سال ۱۴۰۲، تا پایان شهریور ماه سال جاری می باشد امیدواریم شاهد تخصیص صد در صدی اعتبارات توسط بانک ها باشیم.