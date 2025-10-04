امام جمعه تبریز از آزادراه تبریز–ارومیه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل روز شنبه در این بازدید ضمن تجلیل از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر عوامل اجرایی، به استمرار فعالیت‌ها حتی در ایام بحرانی جنگ ۱۲ روزه دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه کشورمان اشاره کرد و افزود: این پایداری و استمرار کار، نشان از همت والای مجریان این طرح ملی و باور عمیق آنان به نقش آن در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور دارد.

وی با بیان جایگاه راهبردی آزاد راه تبریز - ارومیه، این طرح را یکی از حلقه‌های مهم کاهش ترافیک، پیشگیری از سوانح رانندگی و تسهیل ترانزیت کالا دانست.