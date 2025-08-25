دهها طرح عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه پنج طرح عمران روستایی در مراغه به بهره برداری رسید. برای این طرح‌ها شامل نوسازی ۸۳۰ خانه روستایی بنیاد مسکن، مقاوم سازی خانه‌های مددجویان کمیته امداد و مدرسه خیّرساز نیکان کاوه و بهسازی آسفالت ۳۳ روستا در بخش مرکزی ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

دو طرح عمرانی و صنعتی در شهرستان هریس شامل سنگ چینی و ایجاد معابر روستای برازین با مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و کارخانه کارتون‌سازی در شهر صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن ورق چندلا با مبلغی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

سومین کارخانه پیشرفته برنج کوبی با هزینه ۳۰ میلیارد تومان به همت بخش خصوصی به مساحت ۶ هزار مترمربع و زیربنای هزار و دویست مترمربع در کلیبر افتتاح شد.

در هوراند سه طرح عمرانی شامل آسفالت ریزی روستایی به متراژ ۷۵۰۰ مترمربع پیاده رو سازی روستایی و سنگفرش و جدول گذاری روستایی در مجموع با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

افتتاح هشت طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان مرند

هشت طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شهرستان مرند افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل محوطه سازی گلزار شهدای شهر زنوز و تحویل هشت خانه مددجوی کمیته امداد شهرستان بود.

چندین طرح عمرانی، بهداشتی و درمانی در شهرستان چاراویماق به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل اجرای‌های جدولگذاری، زیرسازی وآسفالت ریزی و طرح هادی روستایی دربخش مرکزی و

محوطه سازی شبکه بهداشت و درمان، تجهیز بیمارستان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به تجهیزات پزشکی در مجموع با هزینه ۱۵ میلیارد تومان بود.

بهره برداری از هفت طرح هادی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سراب با ۳۵ هزار مترمربع با هزینه‌ای افزون بر ۲۰ میلیارد تومان آغاز شد.

پنج طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان بستان آباد با اعتباری افزون بر ۶۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

آسفالت ریزی و جدولگذاری روستایی، آسفالت ریزی جاده بستان آباد- قره چمن، سالن مطالعه و توسعه فضا و بهسازی کتابخانه شهید داننده شهر بستان آباد، سنگ فرش و دیوار حائل روستایی در بخش تیکمه داش از جمله این طرح‌ها بود.

سه طرح عمرانی در حوزه آب و برق عجب‌شیر در مجموع با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

پست هوایی ۴۰۰ کیلوولت، تکمیل روشنایی معابر شهرک صنعتی و خط انتقال آب از سد قلعه‌چای، پست هوایی جنب مدرسه ولایت و روشنایی معابر هفت خیابان شهرک صنعتی به طول ۲.۵ کیلومتر، خط انتقال آب از سد قلعه‌چای به شهرک صنعتی نیز با لوله‌گذاری به طول ۶ کیلومتر از جمله این طرح‌ها بود.

طرح مشارکتی جدول گذاری، ابنیه فنی، زیر سازی و آسفالت ریزی معابر از محل قیر رایگان در روستای خورجستان بخش مرکزی هشترود با هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

۳۵ طرح عمرانی و خدمات رسانی در شهرستان اهر افتتاح شد. این طرح‌ها شامل افتتاح یک واحد جایگاه عرضه سوخت بنزین، آسفالت‌ریزی معابر ۱۳ روستا، بهسازی و اصلاح سیستم توزیع برق ۲۰ روستا بود که در مجموع هزینه‌ای افزون بر ۹۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.