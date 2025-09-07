به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی با اعضای انجمن هتل داران استان به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نیازمند رعایت ضوابط به نفع سرمایه گذار است، ابراز داشت: در این راستا باید نظارت بر واحدهای اقامتی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه شاهد رشد بی ضابطه اقامتگاههای غیر مجاز در استان سمنان هستیم، افزود: این معضل و دغدغه جامعه هتل داران نیازمند ساماندهی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه زیر ساختهای گردشگری باید متناسب با سایر نقاط رشد پیدا کند، ابراز داشت: برای تحقق این مهم میطلبد تا مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط نیز پای کار حضور یابند.
دهرویه با بیان اینکه افزایش سهم پروژههای گردشگری از محل تسهیلات تبصره ۱۸ در دستور کار است، تصریح کرد: این اقدام میتواند منانی به رونق گردشگری استان سمنان شود.
وی با تاکید بر اینکه مشوقهای خاص صنعت گردشگری باید در استان سمنان نیز اجرایی شود، افزود: قطعاً برای خیزش رو به بالا صنعت گردشگری باید همه ارگانها و دستگاهها همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.
