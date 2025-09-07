علیمحمد پاکدلنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آتشسوزی که از عصر امروز آغاز شده بود، هماکنون (ساعت ۲۰:۳۰ یکشنبه ۱۶ شهریور) با تلاش نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران استان، ادارهکل حفاظت از محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، کوهنوردان، حامیان محیط زیست و دوستداران طبیعت مهار شد.
وی بیان کرد: اکنون این نیروها به منظور اطفاء کامل آتشسوزی در محل حضور دارند تا از بروز دوباره آتش جلوگیری کنند.
پاکدلنژاد عنوان کرد: با توجه به وزش باد و شیب تند محل آتشسوزی، نیروهای پایش، تا تثبیت کامل شرایط در محل حضور خواهند داشت.
