علی‌محمد پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آتش‌سوزی که از عصر امروز آغاز شده بود، هم‌اکنون (ساعت ۲۰:۳۰ یکشنبه ۱۶ شهریور) با تلاش نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران استان، اداره‌کل حفاظت از محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، کوهنوردان، حامیان محیط زیست و دوستداران طبیعت مهار شد.

وی بیان کرد: اکنون این نیروها به منظور اطفاء کامل آتش‌سوزی در محل حضور دارند تا از بروز دوباره آتش جلوگیری کنند.

پاکدل‌نژاد عنوان کرد: با توجه به وزش باد و شیب تند محل آتش‌سوزی، نیروهای پایش، تا تثبیت کامل شرایط در محل حضور خواهند داشت.