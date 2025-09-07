به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خویینی اظهار کرد: عصر یکشنبه در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار و حریق در یک واحد مسکونی واقع در میدان گل‌ها، مجتمع فرنخ، تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین به سرعت وارد عمل شدند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی قزوین ادامه داد: آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۴ بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه به محل اعزام شدند و عملیات ایمن‌سازی و مهار حریق را آغاز کردند.

وی عنوان کرد: در این حادثه، یک مرد ۳۰ ساله دچار مصدومیت شد که پس از اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس و فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان منتقل گردید. وضعیت عمومی مصدوم توسط کادر درمان در حال پیگیری است.

خویینی افزود: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان آتش‌نشانی در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از پایان ارزیابی‌های فنی اعلام خواهد شد.