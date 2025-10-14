  1. استانها
  2. تهران
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

توکلی: آتش‌سوزی منزل مسکونی در ملارد ۷ مصدوم در پی داشت

ملارد- رئیس اورژانس استان تهران، از وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران از وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در شهرستان ملارد خبر داد و گفت: یک منزل مسکونی در محدوده ملارد دچار حریق شد و متأسفانه در این حادثه ۷ نفر از ساکنان مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و اقدام به تخلیه مصدومان کردند.

توکلی افزود: مصدومان بلافاصله تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان تهران در پایان گفت: عملیات اطفای حریق با همکاری مأموران آتش‌نشانی به سرعت انجام شد و از گسترش آتش به منازل مجاور جلوگیری شد، علت وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی کارشناسان است.

