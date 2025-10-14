به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران از وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در شهرستان ملارد خبر داد و گفت: یک منزل مسکونی در محدوده ملارد دچار حریق شد و متأسفانه در این حادثه ۷ نفر از ساکنان مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و اقدام به تخلیه مصدومان کردند.

توکلی افزود: مصدومان بلافاصله تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان تهران در پایان گفت: عملیات اطفای حریق با همکاری مأموران آتش‌نشانی به سرعت انجام شد و از گسترش آتش به منازل مجاور جلوگیری شد، علت وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی کارشناسان است.