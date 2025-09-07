علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۶ فقره آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست داشته‌ایم که ۱۳۶ هکتار را در بر گرفته است.

وی با تأکید بر ارزش بی‌بدیل جنگل‌های بلوط افزود: یک درخت بلوط برای رسیدن به سن یک درخت جوان، حداقل ۱۰۰ سال زمان لازم دارد، اما با یک جرقه می‌تواند در چند دقیقه نابود شود. تخریب این جنگل‌ها به معنای نابودی زیستگاه پرندگان و حیوانات و حتی تهدید زندگی انسان‌هاست.

محمدی مهم‌ترین عامل آتش‌سوزی‌های اخیر را عامل انسانی دانست و گفت: «در شش مورد شواهدی از عمدی بودن آتش‌سوزی وجود دارد که شناسایی آن‌ها در دست پیگیری است. حتی در صورت غیرعمد بودن، با عاملان برخورد قانونی خواهد شد.

وی تصریح کرد: از هم‌استانی‌ها می‌خواهیم در حضور در طبیعت، از روشن کردن آتش‌های غیرضروری خودداری کنند و اگر آتشی هم برپا کردند، از خاموش شدن کامل آن مطمئن شوند. یک جرقه کوچک می‌تواند هکتارها از سرمایه‌های خدادادی استان را بسوزاند.