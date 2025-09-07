عاملان حریق عمدی دراصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع آتشسوزی خودرو و یک ساختمان مسکونی در شهر اصفهان بلافاصله مأموران انتظامی به همراه نیرهای آتش نشانی و امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از اطفا حریق و در بررسیهای کارشناسان آتش نشانی، عمدی بودن حریق محرز و دستگیری عامل یا عاملان آن در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۲۸ قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات میدانی و جمعآوری سرنخهای موجود، متهم اصلی پرونده به همراه ۸ نفر از همدستانش و افراد دخیل در این حریقها شناسایی و در چند عملیات منسجم و هماهنگ دستگیر شدند.
سرهنگ نیکبخت با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی در اولویت مأموریتهای پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز میخواهیم هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
