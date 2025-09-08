  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۵

ساماندهی مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات سطح شهر اردبیل آغاز شد

ساماندهی مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات سطح شهر اردبیل آغاز شد

اردبیل- رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل از ساماندهی مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات در سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اسدی شامگاه یکشنبه در بازدید از مراکز خرید وفروش ضایعات اظهار کرد: باهدف حذف مشاغل مزاحم شهری جمع آوری وساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات در ورودی شهر از سمت خلخال انجام شد.

وی افزود: طبق مصوبه کارگروه مشاغل مزاحم شهری و کارگروه مدیریت پسماند ساماندهی و جمع آوری مشاغل مزاحم شهری وضایعاتی ها در دستور کار شهرداری اردبیل قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل با بیان اینکه مشاغل مزاحم شهری باید از محدوده و حریم شهر منتقل شوند، بیان کرد: مراکز خرید و فروش ضایعات با توجه به وجود مشکلات زیست محیطی و بهداشتی در رسته مشاغل مزاحم شهری تعریف می‌شوند وساماندهی آن در دستور کار قرار گرفته است.

اسدی همچنین با بیان این‌که طبق مصوبه کارگروه مدیریت پسماند و مشاغل مزاحم شهری، این‌گونه مراکز تحت نظارت مدیریت اجرایی سازمان مدیریت پسماند بوده، تصریح کرد: بازدیدهای دوره‌ای توسط نمایندگان مرکز بهداشت، اداره کل محیط زیست و نیروی انتظامی شهرستان و سازمان مدیریت پسماند جهت نظارت بر فعالیت این صنوف انجام خواهد شد.

کد خبر 6582968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها