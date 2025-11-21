جداسازی پسماند از مبدا در گلپایگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای شیوهنامه طرح جامع مدیریت پسماند و با هدف ساماندهی و نظارت بر فعالیت مراکز جمعآوری ضایعات، اعضای کارگروه مدیریت پسماند متشکل از نمایندگان فرمانداری، اداره حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط صبح جمعه از انبارهای ضایعاتی سطح شهر بازدید کردند.
احسان مهاجری شهردار گلپایگان در این بازدید اظهار کرد: این بازدید میدانی، وضعیت رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی محل نگهداری ضایعات، نحوه تفکیک و جمعآوری پسماند، مجوزهای فعالیت و میزان انطباق عملکرد واحدها با قوانین و مقررات مربوطه، بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: نمایندگان دستگاههای حاضر ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی و بهداشتی پسماندها، عنوان کردند که همکاری بهرهبرداران و اجرای صحیح ضوابط قانونی، نقش مهمی در کاهش آلودگیهای محیطی و بهبود شرایط زیستمحیطی دارد.
به گفته وی، این بازدیدها بخشی از برنامه ساماندهی فعالیت مراکز ضایعاتی و ارتقای استانداردهای جمعآوری و نگهداری پسماند در شهر است که با محوریت شهرداری و همکاری نهادهای نظارتی، به منظور حفظ سلامت عمومی و ارتقای سیمای شهری انجام میشود.
شهردار گلپایگان با اشاره به اهمیت تفکیک صحیح پسماند، تصریح کرد: رعایت شیوههای استاندارد در جداسازی مواد، نقش مؤثری در بهبود روند جمعآوری و افزایش کیفیت فرآیندهای بازیافت دارد و از بروز آلودگیهای محیطی جلوگیری میکند.
وی همچنین درباره ایمنی محلهای نگهداری ضایعات گفت: بررسی وضعیت انبارها از نظر چیدمان، تهویه، رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از خطرات احتمالی، از محورهای ارزیابی در بازدید اخیر بوده و توجه به این موارد میتواند به ساماندهی بهتر مراکز ضایعاتی کمک کند.
نظر شما