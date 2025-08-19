  1. فرهنگ و ادب
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

معرفی نامزدهای جایزه «کتاب سال جوانان»؛ نامزدی ۵ مجموعه شعر و نقد ادبی

معرفی نامزدهای جایزه «کتاب سال جوانان»؛ نامزدی ۵ مجموعه شعر و نقد ادبی

با پایان دور نخست داوری پنجمین جایزه ملی کتاب سال جوانان، کتاب‌های راه‌یافته به مرحله بالاتر از سوی دبیرخانه این جایزه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه پنجمین جایزه ملی کتاب سال جوانان اعلام کرد داوران این جایزه ۸۷۴ کتاب اهل قلم جوان را که در بازه زمانی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتشر شده بودند، بررسی کرده و از این میان ۴۹ اثر به دور دوم رقابت راه پیدا کردند.

اسامی نامزدهای جایزه کتاب سال جوانان به این شرح اعلام شده است:

فلسفه و روان‌شناسی

فلسفۀ غرب

«فهم ایدئالیسم آلمانی»، تألیف ویل دادلی، ترجمۀ حسام گودرزی و …، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، ۱۴۰۲

روان‌شناسی

«تو نباید آگاه شوی؛ خیانت جامعه در حق کودک»، تألیف آلیس میلر، ترجمه حمیدرضا توکلی، تهران: ارجمند، ۱۴۰۲

«کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی»، تألیف سوزان ال وودز و پاتریشیا راکمن، ترجمه حسام گودرزی، تهران: ارجمند، ۱۴۰۲

دین

اخلاق

«اخلاق و دین»، تألیف هری جی. گنسلر، ترجمه ایمان عباس‌نژاد، تهران: نگاه معاصر، ۱۴۰۲

علوم اجتماعی

اقتصاد

«فلسفه دگراندیشانه پول و تحلیل اقتصاد ایران در چارچوب پساکینزی»، تألیف سید امیرحسین شکرآبی، تهران: آماره، ۱۴۰۳

ریاضیات

«تفکر الگوریتمی»، تألیف درین صمدیان زهرایی و …، تهران: تایماز، ۱۴۰۲

زیست‌شناسی

«داروین در شهر؛ جنگل شهری چگونه فرگشت را پیش می‌برد»، تألیف منو شیلتویزن، ترجمه علی رضا انتشاری نجف‌آبادی و …، تهران: آریارمنا، ۱۴۰۲

هیأت و نجوم

«سیاه‌چاله‌ها؛ کلید درک جهان»، تألیف برایان کاکس و جف فورشاو، ترجمه پری‌ناز عالی‌پور، تهران: ناریامهر، ۱۴۰۲

«کیهان بی‌کران»، تألیف محمدطاها طاهری و سبحان صدقی، اردبیل: چشمۀ نور، ۱۴۰۳

علوم کاربردی

علوم پزشکی

«ماشین لرنینگ در دندانپزشکی»، تألیف چینگ چانگ کو، دینگانگ شن و لی وانگ، ترجمۀ علیرضا ابراهیم‌پور، علی میرزایی، امید علیزاده و امیر محمد مرادپور، تهران: رویان‌پژوه، ۱۴۰۲

«شرح تطبیقی القانون فی الطب»؛ ناظر بر سیر تحولی و تطوری علم طب در جهان اسلام بر اساس الگوواره تفکری ابن‌سینا، تألیف حسین بن عبدالله بن سینا، تصحیح و ترجمه محمدعلی میرآخوری و …، تهران: شرف‌الملک، ۱۴۰۲

«آسیب نخاعی»، تألیف ساسان آزادی واصل آبادی، تهران: آذرفر، ۱۴۰۳

«میکروجراحی پلاستیک در پریودنتال و پری ایمپلنت»، تألیف گلسیو واز د کمپوس و کلودیو خولیو لوپس، ترجمه سارا منعم محرر، زهرا فرهنگ فلاح و … تهران: رویان‌پژوه، ۱۴۰۲

«اصول سی‌تی‌اسکن برای تکنولوژیست‌ها»، تألیف لوئیس رومنز، ترجمۀ آوات انفرادی، سهیل نخشی‌پور، مهدی نورمحمدی و الهه الفتی، تهران: رویان‌پژوه، ۱۴۰۳

مهندسی کامپیوتر

«عصر هوش مصنوعی»، تألیف پریسا نوروزی، تهران: مانیان، ۱۴۰۳

مهندسی برق

«مدیریت و راهبری انرژی در ریزشبکه‌های هوشمند»، تألیف علی جانی و…، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۴۰۳

مهندسی صنایع

«تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با مقدمه‌ای بر نرم‌افراز R»، تألیف کریستوفر چتفیلد و هایپنگ شینگ، ترجمه دانیال محمدی و …، تهران: دانشگاه علم و صنعت، ۱۴۰۲

معماری و شهرسازی

«معماری با انرژی‌های تجدیدپذیر»، تألیف سپهر رفیع‌زاده و آیدین قربانی، تهران: آیلار، ۱۴۰۳

نمایشنامه

«مناسب و گلوریا»، نوشته براندن جیکوبز جنکینز، ترجمۀ امیرحسین بیات، تهران: نیماژ، ۱۴۰۲

«پرسش ۲۷ پرسش ۲۸/ برای اطلاع عموم»، نوشته چی یو، کریستین بیکن و نوآ برکستد برین، ترجمه مهسا شیدانی و پویان رمضان‌پور، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری نوروز هنر، ۱۴۰۲

تربیت بدنی

«دوپینگ تناسب اندام؛ مسیرها، جنسیت، بدن و سلامتی»، تألیف جسپر آندرئاسون و توماس جوهانسون، ترجمه احمدرضا امینیان، فارس: توکان، ۱۴۰۳

«بدنسازی فوتبال تمرینات آماده‌سازی فوتبال»، تألیف رایان الکساندر، ترجمه سعید فخرایی، تهران: هوشمند تدبیر، ۱۴۰۲

ادبیات

نثر معاصر

«سی و ۳»، نوشته هاشم نصیری، قم: کتابستان معرفت، ۱۴۰۲

«از این شهر می‌روم»، نوشته مجتبی بنی‌اسدی، تهران: صاد، ۱۴۰۲

«مرگ به مثابه یک ابرقهرمان»، نوشته کیمیا بیابانکی، تهران: ستاک، ۱۴۰۳

«زنمرگی و آقا و خانم ه»، نوشته هادی طیطه، تهران: اساطیر پارسی، ۱۴۰۳

شعر معاصر

«شبانماه»، سروده فاطمه عارف‌نژاد، تهران: شهرستان ادب، ۱۴۰۲

«چارگی»، سروده محمدرضا امینی، البرز: ایهام، ۱۴۰۲

«نقشه رنج»، سروده محمدرضا صبوریان، تهران: نزدیکتر، ۱۴۰۳

نقد ادبی

«نجوای ناشنیده؛ بررسی جامعه‌شناختی بازنمایی حیوانات در ادبیات معاصر ایران»، تألیف مهدی جنگی، تهران: سیتا، ۱۴۰۳

«ملیت و دیانت در شعر عصر مشروطه و معاصر»؛ با نگاهی به آثار سیداشرف‌الدین حسینی، محمدتقی بهار، حمید سبزواری، نصرالله مردانی، تألیف حمید سلیمانی‌خواه، تهران: دستان، ۱۴۰۳

ادبیات زبان‌های دیگر

«کاغذ دیواری زرد»، نوشتخه شارلوت پرکینز گیلمن، ترجمه نیلی انصار، تهران: نشر نی، ۱۴۰۲

«معمای کتابخانه»، نوشته ایوا یورچک، ترجمه مطهره ابراهیم‌زاده، قم: آلاچیق کتاب، ۱۴۰۲

«می‌توانی گاهی استراحت کنی»، نوشته دن کیم، ترجمه فریناز بیابانی و …، تهران: دانش‌آفرین، ۱۴۰۲

«مرگ گنجشکان»، نوشته کادیر دانیش، ترجمه آرش والی‌زاده بازرگانی، البرز: ایهام، ۱۴۰۲

«بادام»، تألیف: وون پیونگ سون، ترجمه فاطمه قربان‌زاده، قم: یوشیتا، ۱۴۰۳

ادبیات عربی

«خار و میخک»، نوشته یحیی سنوار، ترجمه هانیه کمری، تهران: سوره مهر، ۱۴۰۳

تاریخ و جغرافیا

تاریخ

«تبریز شهری ایرانی در گذار»؛ تاریخ اجتماعی و اقتصادی نخبگان تبریز در سال‌های ۱۱۶۰۱۲۶۴ ق / ۱۷۴۷۱۸۴۸ م، تألیف کریستف ورنر، ترجمه جمال پیره‌مرد شتربان، تبریز: ستوده، ۱۴۰۳

«ایران و آمریکا؛ تاریخ یک شروع»، تألیف علی شهبانی نصری، تهران: نگارستان اندیشه، ۱۴۰۲

«سیری در تاریخ بیگانه‌هراسی در ایالات متحده»، تألیف اریکالی، ترجمۀ امیر میرحاج، تهران: کتابسرای تندیس، ۱۴۰۳

مستندنگاری

«ماهرخ»؛ خاطرات سیده ماهرخ حسینی از درگیری‌های سوریه، تألیف مهشید اسماعیلی، قم: خط مقدم، ۱۴۰۲

«سال‌های شیدایی»؛ خاطرات شفاهی محسن خسروی، تدوین: نرگس لقمانیان، تهران: راه‌یار، ۱۴۰۲

کودک و نوجوان

داستان تألیف نوجوان

«واحد مخاطرات»؛ ۳۱ خاطره خنده‌دار از صحنه‌های خطردار، نوشته زهرا سادات تقوی، زهرا زارع، معصومه رئیسی، معصومه عبدالهی و معصومه عسگراقدم، قم: کتاب جمکران، ۱۴۰۲

داستان ترجمه نوجوان

«رؤیافروشی دالرگات»، نوشته لی می‌یه، ترجمه فریناز بیابانی، تهران: دانش‌آفرین، ۱۴۰۲

«زندگی به صرف انبه»، نوشته کرین گتن، ترجمه فرناز زمانی‌دهخدا، تهران: پرثوآ، ۱۴۰۳

«هر دو در نهایت می‌میرند»، نوشته آدام سیلورا، ترجمه فرناز زمانی دهخدا، تهران: پرثوآ، ۱۴۰۲

«روح»، نوشته جیسون رینولدز، ترجمه امین بهره‌مند، تهران: پیدایش، ۱۴۰۳

«مترسک و آرزویش»، نوشته فرناند فالو، ترجمه فرناز نوذری، تهران: داژو، ۱۴۰۳

علوم و فنون نوجوان

«دوستی فرزندانمان با کره زمین»، تألیف مری دموکر، ترجمه مهشید گودرزی، تهران: کتاب خوانا، ۱۴۰۲

جزییات بیشتر خبر در تارنمای ketabjavanan.ir آمده است. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند با دبیرخانه این جشنواره تماس بگیرند.

