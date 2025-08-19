معرفی نامزدهای جایزه «کتاب سال جوانان»؛ نامزدی ۵ مجموعه شعر و نقد ادبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه پنجمین جایزه ملی کتاب سال جوانان اعلام کرد داوران این جایزه ۸۷۴ کتاب اهل قلم جوان را که در بازه زمانی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتشر شده بودند، بررسی کرده و از این میان ۴۹ اثر به دور دوم رقابت راه پیدا کردند.

اسامی نامزدهای جایزه کتاب سال جوانان به این شرح اعلام شده است:

فلسفه و روان‌شناسی

فلسفۀ غرب

«فهم ایدئالیسم آلمانی»، تألیف ویل دادلی، ترجمۀ حسام گودرزی و …، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، ۱۴۰۲

روان‌شناسی

«تو نباید آگاه شوی؛ خیانت جامعه در حق کودک»، تألیف آلیس میلر، ترجمه حمیدرضا توکلی، تهران: ارجمند، ۱۴۰۲

«کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی»، تألیف سوزان ال وودز و پاتریشیا راکمن، ترجمه حسام گودرزی، تهران: ارجمند، ۱۴۰۲

دین

اخلاق

«اخلاق و دین»، تألیف هری جی. گنسلر، ترجمه ایمان عباس‌نژاد، تهران: نگاه معاصر، ۱۴۰۲

علوم اجتماعی

اقتصاد

«فلسفه دگراندیشانه پول و تحلیل اقتصاد ایران در چارچوب پساکینزی»، تألیف سید امیرحسین شکرآبی، تهران: آماره، ۱۴۰۳

ریاضیات

«تفکر الگوریتمی»، تألیف درین صمدیان زهرایی و …، تهران: تایماز، ۱۴۰۲

زیست‌شناسی

«داروین در شهر؛ جنگل شهری چگونه فرگشت را پیش می‌برد»، تألیف منو شیلتویزن، ترجمه علی رضا انتشاری نجف‌آبادی و …، تهران: آریارمنا، ۱۴۰۲

هیأت و نجوم

«سیاه‌چاله‌ها؛ کلید درک جهان»، تألیف برایان کاکس و جف فورشاو، ترجمه پری‌ناز عالی‌پور، تهران: ناریامهر، ۱۴۰۲

«کیهان بی‌کران»، تألیف محمدطاها طاهری و سبحان صدقی، اردبیل: چشمۀ نور، ۱۴۰۳

علوم کاربردی

علوم پزشکی

«ماشین لرنینگ در دندانپزشکی»، تألیف چینگ چانگ کو، دینگانگ شن و لی وانگ، ترجمۀ علیرضا ابراهیم‌پور، علی میرزایی، امید علیزاده و امیر محمد مرادپور، تهران: رویان‌پژوه، ۱۴۰۲

«شرح تطبیقی القانون فی الطب»؛ ناظر بر سیر تحولی و تطوری علم طب در جهان اسلام بر اساس الگوواره تفکری ابن‌سینا، تألیف حسین بن عبدالله بن سینا، تصحیح و ترجمه محمدعلی میرآخوری و …، تهران: شرف‌الملک، ۱۴۰۲

«آسیب نخاعی»، تألیف ساسان آزادی واصل آبادی، تهران: آذرفر، ۱۴۰۳

«میکروجراحی پلاستیک در پریودنتال و پری ایمپلنت»، تألیف گلسیو واز د کمپوس و کلودیو خولیو لوپس، ترجمه سارا منعم محرر، زهرا فرهنگ فلاح و … تهران: رویان‌پژوه، ۱۴۰۲

«اصول سی‌تی‌اسکن برای تکنولوژیست‌ها»، تألیف لوئیس رومنز، ترجمۀ آوات انفرادی، سهیل نخشی‌پور، مهدی نورمحمدی و الهه الفتی، تهران: رویان‌پژوه، ۱۴۰۳

مهندسی کامپیوتر

«عصر هوش مصنوعی»، تألیف پریسا نوروزی، تهران: مانیان، ۱۴۰۳

مهندسی برق

«مدیریت و راهبری انرژی در ریزشبکه‌های هوشمند»، تألیف علی جانی و…، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۴۰۳

مهندسی صنایع

«تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با مقدمه‌ای بر نرم‌افراز R»، تألیف کریستوفر چتفیلد و هایپنگ شینگ، ترجمه دانیال محمدی و …، تهران: دانشگاه علم و صنعت، ۱۴۰۲

معماری و شهرسازی

«معماری با انرژی‌های تجدیدپذیر»، تألیف سپهر رفیع‌زاده و آیدین قربانی، تهران: آیلار، ۱۴۰۳

نمایشنامه

«مناسب و گلوریا»، نوشته براندن جیکوبز جنکینز، ترجمۀ امیرحسین بیات، تهران: نیماژ، ۱۴۰۲

«پرسش ۲۷ پرسش ۲۸/ برای اطلاع عموم»، نوشته چی یو، کریستین بیکن و نوآ برکستد برین، ترجمه مهسا شیدانی و پویان رمضان‌پور، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری نوروز هنر، ۱۴۰۲

تربیت بدنی

«دوپینگ تناسب اندام؛ مسیرها، جنسیت، بدن و سلامتی»، تألیف جسپر آندرئاسون و توماس جوهانسون، ترجمه احمدرضا امینیان، فارس: توکان، ۱۴۰۳

«بدنسازی فوتبال تمرینات آماده‌سازی فوتبال»، تألیف رایان الکساندر، ترجمه سعید فخرایی، تهران: هوشمند تدبیر، ۱۴۰۲

ادبیات

نثر معاصر

«سی و ۳»، نوشته هاشم نصیری، قم: کتابستان معرفت، ۱۴۰۲

«از این شهر می‌روم»، نوشته مجتبی بنی‌اسدی، تهران: صاد، ۱۴۰۲

«مرگ به مثابه یک ابرقهرمان»، نوشته کیمیا بیابانکی، تهران: ستاک، ۱۴۰۳

«زنمرگی و آقا و خانم ه»، نوشته هادی طیطه، تهران: اساطیر پارسی، ۱۴۰۳

شعر معاصر

«شبانماه»، سروده فاطمه عارف‌نژاد، تهران: شهرستان ادب، ۱۴۰۲

«چارگی»، سروده محمدرضا امینی، البرز: ایهام، ۱۴۰۲

«نقشه رنج»، سروده محمدرضا صبوریان، تهران: نزدیکتر، ۱۴۰۳

نقد ادبی

«نجوای ناشنیده؛ بررسی جامعه‌شناختی بازنمایی حیوانات در ادبیات معاصر ایران»، تألیف مهدی جنگی، تهران: سیتا، ۱۴۰۳

«ملیت و دیانت در شعر عصر مشروطه و معاصر»؛ با نگاهی به آثار سیداشرف‌الدین حسینی، محمدتقی بهار، حمید سبزواری، نصرالله مردانی، تألیف حمید سلیمانی‌خواه، تهران: دستان، ۱۴۰۳

ادبیات زبان‌های دیگر

«کاغذ دیواری زرد»، نوشتخه شارلوت پرکینز گیلمن، ترجمه نیلی انصار، تهران: نشر نی، ۱۴۰۲

«معمای کتابخانه»، نوشته ایوا یورچک، ترجمه مطهره ابراهیم‌زاده، قم: آلاچیق کتاب، ۱۴۰۲

«می‌توانی گاهی استراحت کنی»، نوشته دن کیم، ترجمه فریناز بیابانی و …، تهران: دانش‌آفرین، ۱۴۰۲

«مرگ گنجشکان»، نوشته کادیر دانیش، ترجمه آرش والی‌زاده بازرگانی، البرز: ایهام، ۱۴۰۲

«بادام»، تألیف: وون پیونگ سون، ترجمه فاطمه قربان‌زاده، قم: یوشیتا، ۱۴۰۳

ادبیات عربی

«خار و میخک»، نوشته یحیی سنوار، ترجمه هانیه کمری، تهران: سوره مهر، ۱۴۰۳

تاریخ و جغرافیا

تاریخ

«تبریز شهری ایرانی در گذار»؛ تاریخ اجتماعی و اقتصادی نخبگان تبریز در سال‌های ۱۱۶۰۱۲۶۴ ق / ۱۷۴۷۱۸۴۸ م، تألیف کریستف ورنر، ترجمه جمال پیره‌مرد شتربان، تبریز: ستوده، ۱۴۰۳

«ایران و آمریکا؛ تاریخ یک شروع»، تألیف علی شهبانی نصری، تهران: نگارستان اندیشه، ۱۴۰۲

«سیری در تاریخ بیگانه‌هراسی در ایالات متحده»، تألیف اریکالی، ترجمۀ امیر میرحاج، تهران: کتابسرای تندیس، ۱۴۰۳

مستندنگاری

«ماهرخ»؛ خاطرات سیده ماهرخ حسینی از درگیری‌های سوریه، تألیف مهشید اسماعیلی، قم: خط مقدم، ۱۴۰۲

«سال‌های شیدایی»؛ خاطرات شفاهی محسن خسروی، تدوین: نرگس لقمانیان، تهران: راه‌یار، ۱۴۰۲

کودک و نوجوان

داستان تألیف نوجوان

«واحد مخاطرات»؛ ۳۱ خاطره خنده‌دار از صحنه‌های خطردار، نوشته زهرا سادات تقوی، زهرا زارع، معصومه رئیسی، معصومه عبدالهی و معصومه عسگراقدم، قم: کتاب جمکران، ۱۴۰۲

داستان ترجمه نوجوان

«رؤیافروشی دالرگات»، نوشته لی می‌یه، ترجمه فریناز بیابانی، تهران: دانش‌آفرین، ۱۴۰۲

«زندگی به صرف انبه»، نوشته کرین گتن، ترجمه فرناز زمانی‌دهخدا، تهران: پرثوآ، ۱۴۰۳

«هر دو در نهایت می‌میرند»، نوشته آدام سیلورا، ترجمه فرناز زمانی دهخدا، تهران: پرثوآ، ۱۴۰۲

«روح»، نوشته جیسون رینولدز، ترجمه امین بهره‌مند، تهران: پیدایش، ۱۴۰۳

«مترسک و آرزویش»، نوشته فرناند فالو، ترجمه فرناز نوذری، تهران: داژو، ۱۴۰۳

علوم و فنون نوجوان

«دوستی فرزندانمان با کره زمین»، تألیف مری دموکر، ترجمه مهشید گودرزی، تهران: کتاب خوانا، ۱۴۰۲

جزییات بیشتر خبر در تارنمای ketabjavanan.ir آمده است. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند با دبیرخانه این جشنواره تماس بگیرند.