سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب برگزار شد

سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب در ایران صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب در ایران و بررسی علل و راهکارهای آن، صبح امروز در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست تهران برگزار شد.

حمیدرضا جانباز، مشاور پیشین معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و کارشناس حوزه آب و کشاورزی، با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی کشور گفت: آب کالایی تجدیدپذیر است و هر ساله بارندگی در کشور اتفاق می‌افتد، اما نتوانسته‌ایم مدیریت درستی بر آن داشته باشیم.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی مهندسی آب در ایران افزود: ما شاهکار مهندسی آب جهان را در طول سه تا پنج هزار سال گذشته داشته‌ایم و برای مدیریت آب بسیار زحمت کشیده‌ایم؛ از ساخت سدهای کوچک و بزرگ گرفته تا حفر قنات و چاه.

جانباز همچنین اظهار داشت: امروز حدود ۸ میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود دارد و یک میلیون چاه حفر شده که این روند، اقدامی اشتباه و نگران‌کننده به شمار می‌رود.

