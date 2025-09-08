سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب در ایران و بررسی علل و راهکارهای آن، صبح امروز در سالن همایشهای بین المللی شهدای محیط زیست تهران برگزار شد.
حمیدرضا جانباز، مشاور پیشین معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و کارشناس حوزه آب و کشاورزی، با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی کشور گفت: آب کالایی تجدیدپذیر است و هر ساله بارندگی در کشور اتفاق میافتد، اما نتوانستهایم مدیریت درستی بر آن داشته باشیم.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی مهندسی آب در ایران افزود: ما شاهکار مهندسی آب جهان را در طول سه تا پنج هزار سال گذشته داشتهایم و برای مدیریت آب بسیار زحمت کشیدهایم؛ از ساخت سدهای کوچک و بزرگ گرفته تا حفر قنات و چاه.
جانباز همچنین اظهار داشت: امروز حدود ۸ میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود دارد و یک میلیون چاه حفر شده که این روند، اقدامی اشتباه و نگرانکننده به شمار میرود.
نظر شما