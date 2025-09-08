پزشکیان: اگر ما پیروان پیامبریم چرا ۷۲ ملت هستیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، با گرامیداشت یاد شهدای دولت و دفاع مقدس، گفت: رسول خدا زمانی که به خاطر فشارهای مشرکین به مدینه هجرت کردند، برای اولین کار اقوام و قبایلی که صدها سال به جان هم افتاده و با هم می‌جنگیدند را دستور دادند و پیوند برادری بین آنها جاری کردند.

وی افزود: رمز موفقیت رسول خدا این بود که قبایلی که دشمن خونی یکدیگر بودند را دستور دادند و برادر کردند. حضرت بعد از ۱۰ سال مکه را فتح کردند و در مکه بعد از شکستن بت‌ها سخنرانی کردند و در آنجا فرمودند که مسلمان برادر مسلمان است.

رئیس جمهور اظهار کرد: اگر ما پیروان این پیامبر هستیم چرا اکنون ۷۲ ملت شده‌ایم؟ چرا در مقابل دیدگان ما رژیم سفاک صهیونیستی مسلمانان را تکه تکه می‌کند و می‌کشد و گرسنه نگه می‌دارد و راه آب و غذا را بر آنان بسته است به جای اینکه ید واحده باشیم به اختلافات خود دامن می‌زنیم. اگر جامعه اسلامی با هم متحد بود اسرائیل آمریکا و یا هر کشور دیگری جرأت می‌کرد به مسلمانان نگاه چپ بیندازد و حق و حقوق آنان را ضایع کند.

رئیس جمهور بیان کرد: مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، مشکل ما هستیم و اختلافات و تفرقه‌ها و دعواهایی که ما با یکدیگر داریم، لذا باید از خودمان شروع کنیم. اگر توانستیم آن وحدت و انسجامی را که رسول خدا دستور می‌دادند در عمل پیاده کنیم، اسرائیل یا هر کس دیگری جرأت نمی‌کند به مسلمانان صدمه زده و شرم نکرده این فجایع را به بار آورد.

وی با اشاره به صهیونیست‌ها، افزود: آنان زن و بچه مردم را می‌کشند و کسی صدایش در نمی‌آید. سپس توجیه می‌کنند و اگر در جوامع اسلامی اتفاقی بیفتد، آنان مدعی می‌شوند که حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌اند، لذا باید گفت کدام حقوق بشر؟ آیا حقوق بشری که شما اجرا می‌کنید؟ همان حقوق بشری که به کودکان و زنان و مریض‌ها و بیماران رحم نمی‌کند و نسل‌کشی می‌کند؟

پزشکیان با بیان سخنی از امام حسین (ع) که در کربلا فرمودند «اگر دین ندارید، آزاده باشید»، عنوان کرد: آنان از انسانیت بویی نبردند اما مقصر ما هستیم. ما هستیم که با یکدیگر دچار اختلاف شده‌ایم و آنها توانستند اختلافات ما را بیشتر کنند و بین ما دعواها راه بیندازند و اسلحه‌ها را از ترس برخی کشورهای اسلامی به کشورهای اسلامی بفروشند و سپس نفت و منابع آنان را ببرند.

وی تأکید کرد: ما با هیچ کشور مسلمانی اختلاف و دعوا نخواهیم کرد و به وحدت، قدرت و انسجام کشورهای اسلامی معتقد و پایبندیم. مسلمانان باید با یکدیگر ید واحد شوند.

رئیس جمهور بیان کرد: وصیت، چکیده تجربه یک عمر زندگی انسان است و حضرت علی (ع) در وصیت‌نامه خود می‌فرمایند که روزه و نماز برای وحدت است، نه آنکه نماز بخوانیم و روزه بگیریم و با یکدیگر دعوا کنیم. صراط مستقیم یعنی پیمان و وحدت با خدا است. روزه می‌گیریم و نماز می‌خوانیم تا با برادران مسلمان خود برادری کنیم و حق را پیاده کنیم.

وی افزود: اگر بتوانیم حق و عدالت را در دنیا پیاده کنیم، هیچ قدرتی نخواهد توانست بر ما غلبه کند. این مردم هستند که سرمایه و عهده‌دار یک نظام، یک جامعه، یک ملت و یک حکومت‌اند و ما خدمتگزاران مردم هستیم و وظیفه داریم بین مردم بر اساس عدالت و انصاف و جدا از مذهب، جنسیت، قومیت و نژاد، بر اساس عدالت حکم کنیم، رفتار کنیم و عمل کنیم.

رئیس جمهور خطاب به شرکت‌کنندگان در نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، تاکید کرد: شما بزرگان دین و مذاهب هستید؛ لذا باید پیام دین خدا و رسول خدا را بین مردم ابلاغ کنیم که همه ما مسلمانان با یکدیگر، در هر سلیقه و باوری، برادر هستیم. همه رفتارهایی که در مذهب انجام می‌دهیم باید برای حق و عدالت باشد و اگر به حق و عدالت منجر نشود، خود عامل شقاق و دشمنی است.

رئیس جمهور گفت: ما با هم برادر هستیم؛ ما با فلسطینیان، عراقی‌ها، مصری‌ها، قطری‌ها، اماراتی‌ها و همه کسانی که مسلمان هستند، برادر هستیم و پیمان برادری می‌بندیم و با اعتقاد و باور، نه در شعار، می‌گوئیم که برادر هستیم. اگر این را بتوانیم در عمل و در بین طرفداران‌مان و در جامعه پیاده کنیم، آمریکا و اسرائیل از اینکه بتوانند در جوامع اسلامی تفرقه و چنددستگی ایجاد کنند، ناامید خواهند شد و همه این‌ها به ما و شما بستگی دارد.

وی ادامه داد: اگر آمریکا و اسرائیل نتوانستند نیات پلید خود را پیاده کنند، درست است که ما موشک داشتیم و رزمندگان ما با قدرت و جانفشانی‌هایی که کردند سیلی محکمی به آنها زدند، ولی سیلی محکم‌تر را مردم ما زدند. وحدت و انسجام مردم ما آنان را ناامید کرد، زیرا آنان تصور می‌کردند با چند موشک مردم به بیرون می‌ریزند و دل به این‌ها بسته بودند، اما مردم آب پاکی به دست آنان ریختند.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما و مسلمانان به ظلم و تجاوز سر نخواهند کرد و این پیامی است که ایران و مردم ایران به آنان اعلام کرده‌اند.

رئیس جمهور افزود: همه کشورهای اسلامی تجاوز اسرائیل و آمریکا را به ایران محکوم کرده‌اند و ما از همه کشورها و مواضعی که گرفته‌اند، قدردانی می‌کنیم، ولی به نظر من کافی نیست، زیرا ما می‌توانیم قوی‌تر، محکم‌تر و منسجم‌تر باشیم و با سطح واحد در مقابل آنچه که در برابر مسلمانان ایستاده‌اند، بایستیم.

پزشکیان اظهار داشت: اگر همه ما ید واحد شویم، مردم خودمان را به عزت و سربلندی خواهیم رساند. خدا کتابش را فرستاده که ما را به عزت برساند و مسلمانان عزیز هستند و باید باشند، ولی هم‌اکنون به خاطر اختلافاتمان مشکل داریم و به جای اینکه به کتاب خدا عمل کنیم، دعواهای خود را به جان یکدیگر انداخته‌ایم تا نیت پلید خود را پیش ببرند.

وی ادامه داد: باید کاری کنیم که عزت را برای همه جوامع اسلامی به ارمغان بیاوریم و این‌ها وظیفه سنگینی است که بر دوش شما بزرگان، مهمانان و عزیزانی است که تشریف آوردید. امیدواریم در عمل موفق باشیم، زیرا مشکل عمل است و مشکل من نوعی هستم.

رئیس جمهور با اشاره به خطبه شانزدهم حضرت علی (ع) در هنگام خلافت فرمود، گفت کسی که متقی باشد، هلاکت برای او معنا ندارد. کشاورز و حاصل کار یک جامعه در حضور متقی تشنه نمی‌ماند و اگر چنین وضعیتی وجود دارد و جامعه گرفتاری دارد و تشنه است، باید اختلافات را برطرف کنیم و توبه کنیم.

وی افزود: هیچ حمدکننده‌ای جز خدا کسی را حمد و ستایش نکند و هیچ ملامت‌کننده‌ای جز خودش کسی را ملامت نکند. من نوعی اگر صادقانه و بر مبنای تقوا عمل کنم و بر اساس عدالت رفتار کنم، طرف مقابل تصمیم خواهد شد و طرف مقابل تسلیم نخواهد شد و مشکل برخورد من است که با عدالت و تقوا نیست.

رئیس جمهور در پایان گفت: این مجمع شما آغازی است جهت شکستن دیوار تفرقه و ایجاد وحدت و برادری که رسول خدا در مدینه و مکه اعلام و دستور آن را داده‌اند.