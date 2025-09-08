آغاز به کار سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی با سخنرانی رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در اجلاس سران آغاز شد.

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنران ویژه افتتاحیه این کنفرانس است.

سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور ۸۰ نفر از علمای برجسته، ۲۱۰ مهمان و دو هزار و ۸۰۰ کنشگر از جهان اسلام و همزمان با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص) با شعار پیامبر رحمت و امت اسلامی از ۱۷ تا ۱۹ شهریور برگزار می‌شود.

این کنفرانس بین المللی که هر ساله با هدف تقویت همدلی و انسجام میان مذاهب اسلامی تشکیل می‌شود، امسال با شعار «پیامبر رحمت و امت اسلامی» (The Prophet of Mercy and the Islamic Ummah) برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان در این کنفرانس، به بحث و تبادل نظر در زمینهٔ سیرهٔ نبوی، نقش پیامبر اسلام در تأسیس امت واحد و چالش‌های پیش روی جهان اسلام خواهند پرداخت.

این رویداد مهم که مقارن با ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) در ۱۷ ربیع الاول فرصتی برای تأکید بر مشترکات اسلامی و ترویج گفتمان وحدت در برابر تفرقه است.

کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی همه ساله توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با استقبال گستردهٔ نهادهای دینی و علمی بین المللی سازماندهی می‌شود.