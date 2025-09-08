  1. سیاست
  2. دولت
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

نشست برخط اعضای بریکس در حال برگزاری است

نشست برخط اعضای بریکس به میزبانی برزیل در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فوق‌العاده و برخط سران اعضای کشورهای بریکس به میزبانی و ابتکار «لولا دا سیلوا» رئیس جمهور برزیل به صورت ویدئوکنفرانسی، در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، در این نشست مسعود پزشکیان ریس جمهور کشورمان حضور دارد.

شایان ذکر است، سران بریکس در این نشست در مورد چالش‌های فراروی نظم جهانی چندقطبی و همچنین پاسخ مشترک این اتحاد به اقدامات تعرفه‌ای و تحریم‌های ایالات متحده تبادل نظر خواهند کرد.

پیش از این، نشست حضوری و دو روزه سران گروه بریکس (BRICS) تیر ۱۴۰۴ با مشارکت رؤسای جمهور و وزرای امور خارجه کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران در شهر ریودوژانیروی برزیل آغاز شد.

کد خبر 6583846
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

