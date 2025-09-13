سازوکار بورس روشی کارآمد برای عرضه کالاهای مختلف در دنیا است

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد عرضه خودرو در بورس و لزوم حمایت از بورس کالا، گفت: عرضه شفاف در بورس کالا به مراتب از روشهای غیرشفاف مانند قرعهکشی و سایر شیوهها، مطلوبتر است. این موضوع بارها مورد تأکید قرار گرفته و به نظر میرسد که وزارتخانههای مربوطه نیز باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند.
وی اظهار کرد: سازوکار بورس به عنوان یک روش کارآمد برای عرضه کالاهای مختلف در دنیا شناخته شده است. تجربههای گذشته نشان داده است که استفاده از بورس میتواند به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک کند. به عنوان مثال، در دورهای که خودروهایی با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان خریدار نداشتند، با خروج آنها از بورس قیمت آنها به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسید که دیگر از توان خرید مردم خارج بود.
طغیانی تصریح کرد: به طور کلی، هرچه کالاها در بورس با قیمتهای بالاتری عرضه شوند، امکان خروج آنها از بازار و کاهش قیمتها نیز وجود دارد. اما باید توجه داشت که سازوکار بازار خودرو تحت تأثیر سایر بخشهای اقتصادی قرار دارد و نمیتوان آن را به صورت مستقل مدیریت کرد.
وی ادامه داد: برای اصلاح بازار خودرو و جلوگیری از افزایش شدید قیمتها، نیاز است که تولید محدود شده و سوداگری در این بازار کاهش یابد. هدف نهایی رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی است. بنابراین، استفاده از بورس به عنوان یک مکانیزم شفاف و روشن برای عرضه محصولات میتواند به جلوگیری از دلالی و تأمین نیازهای واقعی مصرفکنندگان کمک کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: در استفاده از روشهای پیشرفته جهانی در عرضه کالاها، میتواند راهگشای مشکلات موجود در بازار خودرو و سایر کالاها باشد و به افزایش شفافیت و عدالت در این حوزه کمک میکند.
