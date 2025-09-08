ایران باید با کشورهای همجوار پیمان عدم تعرض ببندد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیات مقدم در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: ما در هیچ جنگی شروع‌کننده نبوده و نخواهیم بود، بنابراین باید از این مزیت در دیپلماسی بین‌المللی استفاده کنیم.

وی توضیح داد: ما باید با کشورهای همجوار، پیمان عدم تعرض ببندیم و به آنها اطمینان دهیم که هیچ وقت به آنها حمله نخواهیم کرد. این قرارداد باعث می‌شود آمریکا از منطقه خارج شود و اسرائیل هم نتواند ایران‌هراسی کند. باید پیمان عدم تعرض و پیمان‌های راهبردی نظامی با کشورهای همجوار ببندیم تا وزن ژئوپلیتیکی ما افزایش یابد. ‌