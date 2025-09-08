  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

ایران باید با کشورهای همجوار پیمان عدم تعرض ببندد

ایران باید با کشورهای همجوار پیمان عدم تعرض ببندد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: باید پیمان عدم تعرض و پیمان‌های راهبردی نظامی با کشورهای همجوار ببندیم تا وزن ژئوپلیتیکی ما افزایش یابد. ‌

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیات مقدم در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: ما در هیچ جنگی شروع‌کننده نبوده و نخواهیم بود، بنابراین باید از این مزیت در دیپلماسی بین‌المللی استفاده کنیم.

وی توضیح داد: ما باید با کشورهای همجوار، پیمان عدم تعرض ببندیم و به آنها اطمینان دهیم که هیچ وقت به آنها حمله نخواهیم کرد. این قرارداد باعث می‌شود آمریکا از منطقه خارج شود و اسرائیل هم نتواند ایران‌هراسی کند. باید پیمان عدم تعرض و پیمان‌های راهبردی نظامی با کشورهای همجوار ببندیم تا وزن ژئوپلیتیکی ما افزایش یابد.

کد خبر 6583326
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها