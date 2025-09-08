سکوت زمامداران مسلمان در برابر جان دادن کودکان غزه

به گزارش خبرنگار مهر، صاحب زاده ابوالخیر، رئیس شورای ملی همبستگی پاکستان در مراسم افتتاحیه سی و نهمین کنفرانس وحدت، که صبح امروز دوشنبه هفدهم شهریور ماه در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد، گفت: خداوند به پیامبر (ص) فرمود که ما تو را رحمتی برای جهانیان فرستادیم.

وی با اشاره به داستانی از پیامبر اسلام (ص) که به صاحب شتری که گرسنه و تشنه بود، فرمودند خداوند به این شتر جان داده و شما چطور می‌توانید آن را تشنه و گرسنه نگه دارید، گفت: پیامبر (ص) حتی گرسنگی و تشنگی حیوانی را نمی‌توانستند تحمل کنند؛ اما امروز انسان‌ها به بندگان خدا گرسنگی و تشنگی می‌دهند.

ابوالخیر با بیان اینکه اسرائیل و هم‌پیمانان او بویی از رحمت نبرده‌اند، تصریح کرد: این در حالی است که مسلمانان در برابر آنها هیچ کاری انجام نمی‌دهند. کودکان امروز در غزه از گرسنگی و تشنگی می‌میرند؛ اما زمامداران مسلمان هیچ کاری نمی‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسلمانان متحد باشند، دشمنان نمی‌توانند گزندی بر آنها وارد کنند، به تلاش دشمنان برای ایجاد فتنه مذهبی در پاکستان اشاره کرد و افزود: امروز همه طوایف اسلامی پاکستان در قالب شورای همبستگی اسلامی متحد و یکپارچه شده‌اند.

رئیس شورای ملی همبستگی پاکستان در ادامه سخنان خود به حمایت مردم پاکستان از ملت ایران اشاره کرد و اظهار داشت: مردم ایران از مسلمانان غزه و مردم فلسطین حمایت کردند به همین دلیل اسرائیل با کمک آمریکا به ایران حمله کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد. ایران نه تنها ملت فلسطین بلکه دین خداوند را یاری کرد به همین دلیل نصر خداوند از راه رسید و اسرائیلی که گفته می‌شد، شکست‌ناپذیر است، از ایران شکست خورد.

گفتنی است، سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با عنوان «نبی الرحمة، وحدت امة» در سالن اجلاس سران در تهران کار خود را آغاز کرد.