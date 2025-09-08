به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اظهار داشت: تاکنون بیش از دو هزار و ۲۱۰ پرونده حقوقی موقوفات در محاکم قضائی استان تعیین تکلیف و احکام مربوط به امین موقوفات صادر شده است.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ادارات اوقاف استان افزود: برای تسهیل امور مردم، حدود ۸۵ نفر به عنوان امین موقوفات انتخاب شدند تا روند خدماترسانی تسریع یابد.
مدیرکل اوقاف مازندران با اشاره به فعالیتهای فرهنگی این نهاد گفت: در سال جاری ۸۲۵ محفل انس با قرآن به ویژه در بقاع متبرکه برگزار شد و در هفته وقف نیز ۲۱۱ برنامه در سطح استان پیشبینی شده است، این برنامهها شامل همایش یاوران وقف، محافل انس با قرآن، رونمایی از موقوفات جدید، سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، دیدار با مسئولان، افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی موقوفات و اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خواهد بود.
وی ادامه داد: در حوزه موقوفات نیز برنامههایی همچون غبارروبی و عطرافشانی بقاع متبرکه و گلزار شهدا، اجرای طرح «قرار دوازدهم»، دیدار با خانواده معظم شهدا، عیادت از بیماران بهویژه بیماران واقف، ترخیص بیماران نیازمند از بیمارستانها، توزیع بستههای معیشتی و تجلیل از واقفان خیراندیش در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل اوقاف مازندران همچنین به اقدامات حوزه درمان اشاره کرد و گفت: تجهیزاتی برای بیمارستان امام ساری تأمین شده و تاکنون بیش از سه میلیارد تومان در حوزه بیماران خاص و صعبالعلاج هزینه شده است، برنامهریزی شده که با عقد قراردادهای جدید، تجهیزات مورد نیاز در بخش درمانی بهصورت دورهای تهیه شود تا بیماران از خدمات بهتری برخوردار شوند.
ورود اوقاف حوزه درمان
حجتالاسلام حیدری با بیان اینکه سازمان اوقاف در سطح کشور نیز ورود جدی به حوزه درمان داشته است، افزود: بهویژه در زمینه بیماریهای صعبالعلاج و سرطان اقدامات گستردهای در حال انجام است و در صورت نیاز بخشی از درآمدهای موقوفات با مجوز سازمان به این حوزه اختصاص خواهد یافت.
اجرای طرح معافیت پذیره در مازندران
وی ادامه داد: موضوع پذیره یکی از مسائل همیشگی مردم در املاک موقوفه بوده که فشار اقتصادی زیادی را ایجاد میکرد، در حالیکه این موضوع بر اساس مصوبه مجلس است و از سوی ادارات اوقاف اختراع نشده است.
وی با بیان اینکه اجرای معافیت از پذیره از ابتدای سال گذشته ابلاغ شده، افزود: بسیاری از مردم به دلیل سنگینی مبلغ پذیره امکان پرداخت آن را نداشتند و همین مسئله موجب ایجاد مشکلات جدی در روند ثبت یا انتقال املاک میشد، اما با ابلاغ معافیتها، مسیر برای مردم هموارتر شده است.
مدیرکل اوقاف مازندران تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون اوقاف مصوب اوایل دهه ۶۰، در مواردی مانند انتقال نخست، تغییر کاربری یا رشد ارزش ملک، پذیره دریافت میشود، اما اکنون در موارد متعددی از جمله انتقال دستاول و تفکیک اراضی کشاورزی با تأیید جهاد کشاورزی، معافیتهای قانونی در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام حیدری ادامه داد: در شهرستانهای مختلف از جمله ساری، بابل، نکا و قائمشهر استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته و اطلاعرسانیها نیز گستردهتر شده است، با این حال هنوز در برخی مناطق به دلیل ضعف در آگاهیرسانی، استفاده از این فرصت کمتر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: معافیت پذیره میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات مردم در حوزه املاک موقوفه باشد و ضروری است رسانهها با اطلاعرسانی دقیق، مردم را از این فرصت آگاه کنند، چرا که احتمال دارد اجرای این معافیتها محدود به زمان مشخصی باشد.
