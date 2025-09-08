حجت‌الاسلام علیرضا کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: مراسم جشن میلاد پیامبر رحمت و مهربانی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حسینیه رستگاران دهگلان برپا می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های این جشن شامل سخنرانی، مدیحه‌سرایی و برپایی سفره اطعام خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دهگلان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جشن‌ها ترویج معارف اسلامی، ایجاد نشاط معنوی و گسترش فرهنگ سیره نبوی در جامعه است.

حجت‌الاسلام کاوه اضافه کرد: باید نسل جوان و نوجوان امروز را در برنامه‌های مناسبتی و اعیاد شرکت داد تا زمینه آشنایی آنها با ویژگی بزرگان دینی، پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام فراهم شود.