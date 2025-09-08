شورای راهبری بانوان گلستان در پی تبیین الگوی سوم زن در دنیا

حجتالاسلام عباسعلی گرزین، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، بر جایگاه خاص بانوان در تاریخ و انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی گفت: بانوان نه تنها نیمی از جمعیت انسانها را تشکیل میدهند، بلکه تأثیرگذارترین قشر تاریخ بشریت بودهاند. امام خمینی (ره) فرمودند: بانوان رهبران نهضت اسلامی هستند و مقام معظم رهبری نیز فرمودهاند: کلید تداوم انقلاب به دست بانوان است.
گرزین افزود: حضرت آقا در یکی از فرمایشات خود فرمودند که کلید تداوم انقلاب اسلامی در دستان بانوان است و این نشان میدهد که اگر زن ایرانی به وظایف خود در این عرصه عمل کند، میتواند موجی عظیم از تحول و تغییر در سطح جهانی ایجاد کند.
الگوی سوم زن مسلمان ایرانی تلفیقی از استقلال و کرامت و نقش آفرینی مؤثر
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه با تأکید بر اهمیت الگوی زن مسلمان ایرانی، آن را الگوی سوم برای جهان معرفی کرد.
وی گفت: ما در حال معرفی یک الگوی جدید از زن هستیم که نه تنها از زن غربی و شرقی الگوبرداری نکرده، بلکه مستقل و منحصر به فرد است. زن ایرانی با حفظ کرامت خود در عین نقشآفرینی در خانواده و جامعه، میتواند نقشی مؤثر در تحول فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.
گرزین تأکید کرد: زن مسلمان ایرانی نه تنها در عرصههای داخلی بلکه در سطح جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشود، زن ایرانی از یکسو در دایره محدودیتهای غربی قرار ندارد که در آن کرامت وی له شده و از سوی دیگر از ظرفیتهای خود در فرهنگ شرقی به کمترین میزان استفاده نمیکند. زن ایرانی با حفظ هویت اسلامی خود، میتواند الگوی جهانی باشد.
کارکرد شورای راهبری بانوان در استان گلستان
وی در ادامه به اهمیت تشکیل شورای راهبری بانوان در استان گلستان اشاره کرد و افزود: این شورا با هدف تبیین الگوی زن مسلمان ایرانی و نهادینه کردن آن در جامعه شکل گرفته است. در این راستا، بیش از ۱۲۴ بانوی فرهیخته و فعال در سراسر استان گلستان در شهرستانها حضور دارند و در کارگروههای مختلف فعالیت میکنند.
گرزین اظهار کرد: این کارگروهها شامل حوزههای مختلفی نظیر کارگروه قرآنی، عفاف و حجاب، جمعیت و خانواده و آموزش و رسانه است. در این کارگروهها، بانوان فرهیخته به دنبال حل مسائل مهم کشور و استان گلستان از منظر علمی و دینی و فرهنگی هستند.
توانمندسازی بانوان و شبکههای تخصصی
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان توانمندسازی بانوان را یکی از اهداف اصلی شورای راهبری بانوان دانست و گفت: ما با برگزاری کارگاهها، نشستها، کمیتهها و کلاسهای آموزشی به دنبال توانمندسازی بانوان در عرصههای مختلف هستیم. این توانمندسازی میتواند به بانوان کمک کند تا نقشهای مؤثری در مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی مدیریتی ایفا کنند.
وی همچنین به راهاندازی شبکههای تخصصی در موضوعات مختلف اشاره کرد و گفت: شورای راهبری بانوان در تلاش است تا با ایجاد این شبکهها، بانوان را در حل مسائل پیچیده اجتماعی و فرهنگی توانمند کند. این شبکهها میتوانند به عنوان ظرفیتهای مهم برای کشور و استان در راستای تحقق اهداف ملی و جهانی فعالیت کنند.
دعوت از بانوان گلستانی برای همکاری در تحقق اهداف شورای راهبری
گرزین با دعوت از تمامی بانوان استان گلستان برای پیوستن به شورای راهبری بانوان و همکاری در فعالیتهای این شورا گفت: از همه بانوان فرهیخته، دختران نوجوان و جوان، و اساتید حوزه و دانشگاه دعوت میکنیم تا با پیوستن به کارگروههای مختلف این شورا، در تحقق اهداف مهم فرهنگی و اجتماعی کشور و استان مشارکت کنند. این حرکت نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور و جهانی مؤثر خواهد بود.
وی اضافه کرد: دشمنان ما به خوبی میدانند که بانوان مسلمان ایرانی با حفظ هویت خود و کارآمدی در عرصههای مختلف میتوانند دگرگونیهای عظیمی ایجاد کنند. به همین دلیل همواره سعی دارند تا این هویت را تحت فشار قرار دهند. اکنون وقت آن رسیده که با همدلی و همکاری، الگوی زن ایرانی را در سطح جهانی معرفی کرده و فرهنگ اصیل اسلامی را به دنیا ارائه کنیم.
فرصت تاریخی برای ترویج الگوی زن مسلمان ایرانی
گرزین اظهار کرد: ما در یک فرصت تاریخی بینظیر قرار داریم. اینکه میتوانیم الگوی واقعی و عملی از زن مسلمان ایرانی را به دنیا معرفی کنیم، فرصتی است که باید از آن بهرهبرداری کنیم. در این راه، نیازمند همکاری همه بانوان گلستانی و ایرانی هستیم تا این جریان عظیم فرهنگی به خیزش جهانی تبدیل شود.
نظر شما