به گزارش خبرگزاری مهر، «روز نرگس» اثری نمایشی به نویسندگی و کارگردانی «شهریار نیریز نقده‌ی» است که در آن بخشی از زندگی مشترک «مژگان گلدوست و همسرش» سنت‌ها و آداب و رسوم مردم شهرستان نقده و گذشته‌های تاریخی این شهرستان در جنوب استان آذربایجان غربی با ایفای نقش «شهرام خلیلی، مژگان گلدوست، بابا علی خیرالهی، زهرا خیرالهی و شهریار نیریز نقدهی» بیان می‌شود.

مرحله نهایی نخستین جشنواره استانی تئاتر روشنا با شرکت پنج عنوان نمایش صحنه‌ای از ۱۶ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در مجتمع‌های فرهنگی هنری شهرستان‌های ارومیه، خوی، ماکو، نقده و تکاب برگزار می‌شود.

بر اساس نتایج بازبینی آثار این دوره از جشنواره نمایش‌های «روز نرگس» به کارگردانی «شهریار نیریز نقدهی» در شهرستان نقده، «خر پشتی» به کارگردانی «حجت قاسم نژاد» در شهرستان تکاب و «پل آهنی» با کارگردانی «یوسفعلی دریادل» در شهرستان خوی بر روی صحنه می‌روند.

در همین راستا آثار نمایشی «چند قدم با من بیا» به کارگردانی «آرزو قاسم زاده» در شهرستان ماکو و «خان» با کارگردانی «اکبر سبیلان» طی تاریخ‌های اعلام شده در شهرستان ارومیه اجرا می‌شوند که مراسم پایانی و معرفی نفرات برتر این دوره از جشنواره نیز هشتم مهر سال جاری در سالن آمفی تئاتر حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

هنرمندان عرصه تئاتر استان آذربایجان غربی با ۲۰ عنوان اثر نمایشی در نخستین دوره جشنواره استانی تئاتر روشنا شرکت کرده بودند که بعد از طی مراحل بازخوانی و بازبینی توسط داوران منتخب تعداد ۵ عنوان نمایش جواز حضور در مرحله نهایی و رقابت این دوره از جشنواره را کسب کردند.

این جشنواره هنری با نگاهی به زیست بوم فرهنگی استان آذربایجان غربی، شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار، معرفی سنت‌ها آداب و رسوم منطقه و اتفاقات مهم تاریخی در استان آذربایجان غربی به همت واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان غربی و مشارکت و همکاری برخی از دستگاه‌های فرهنگی هنری استان برگزار می‌شود.