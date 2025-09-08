«نورنبرگ» مدعی جدید اسکار؛ بهترین بازی راسل کرو در فیلمی درباره نازیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، سونی پیکچرز کلاسیکس با فیلم «نورنبرگ» ساخته جیمز وندربیلت با بازی راسل کرو، رامی ملک، مایکل شنون، لئو وودال و ریچارد ای. گرانت، در اولین نمایش جهانی خود در جشنواره فیلم تورنتو به یکی از مدعیان اسکار امسال بدل شد.
در حالی که ممکن است تشویق ایستاده ۴ دقیقهای در مقایسه با تشویقهای ایستاده امسال در جشنواره فیلم ونیز، مثل تشویق ۲۲ دقیقهای فیلم «صدای هند رجب» چندان چیزی به نظر نرسد، اما باید توجه کرد که چنین تشویقی در جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو بسیار نادر است. حتی یک دقیقه بالا و پایین رفتن هم مسئله بزرگی است و از عناوین قبلی که در جشنواره فیلم تورنتو به صورت ایستاده تشویق شدند، فیلم «جوجو خرگوشه» تایکا وایتیتی در سال ۲۰۱۹ بود که در نهایت جایزه برتر جشنواره را از آن خود کرد.
«نورنبرگ» داستان یک روانپزشک جنگ جهانی دوم (با بازی رامی مالک برنده اسکار) را تصویر میکند که رهبران نازی را قبل از محاکمات نورنبرگ ارزیابی میکند و پیوند نگرانکنندهای با هرمان گورینگ با بازی کرو که اسکار را برای «ذهن زیبا» دریافت کرد، برقرار میکند.
واندربیلت در طول جلسه پرسش و پاسخ فیلم به تماشاگران گفت: برای من، فیلمهایی که با آنها بزرگ شدم، فیلمهایی که دوست دارم، فیلمهایی که به درام تاریخی و تریلر میپرداختند، مانند «جان اف کی»، «آپولو ۱۳»، و «گلوری»، همه درباره اتفاقات بسیار جدی بودند، اما در عین حال داستانهای احساسی فوقالعادهای نیز بودند. این داستانها هستند که با ما میمانند. میتوانید اطلاعات واقعی و اعداد را بشنوید اما این سفر احساسی است که شما جذبش میشوید. همین موجب میشود چیزهایی در خاطر بماند چون آنها را حس کردهایم.
مالک درباره ایفای شخصیت روانپزشک گفت: او یک وسواسی کلاسیک است. وقتی در تحقیق اینکه انسان کیست و چقدر پیچیده است، غرق میشدم، میشد دید که این ۲ در حال تغییر شکل هستند. نوعی قدردانی از گورینگ وجود داشت. جنبه متفاوت نازی بودن آنها و کاری که باید انجام دهی … این مرد جذاب و باهوش و شوخ طبع است درست مثل راسل!
کرو که حرف بازیگر فیلم «راپسودی بوهمی» را قطع کرد، با لحنی سرد گفت: بازیگری، من داشتم بازی میکردم.
وی درباره حرفه خود و کار در نورنبرگ گفت: مثل این بود که وارد یک سالن غرب وحشی شوی و تک تک افراد حاضر در اتاق یک تفنگ داشته باشند و همه مطمئن هستند که از پس کارشان برمیآیند. در کنار این انرژی بودن خیلی هیجانانگیز بود.
کرو درباره وندربیلت که پیش از این با او کار نکرده بود، گفت: جیمی، من نمیدانستم. همه چیز را کاملاً از فیلمنامه درک کردم، نوشته عالی بود. من به اندازه کافی در این حرفه بودهام که بدانم وقتی چیزی واقعاً خوب نوشته شده، دیگر خوب است ...
پیت هاموند منتقد ارشد سینمایی ددلاین، در نقد خود تاکید کرده که این فیلم به طرز باورنکردنی به زمان حال مرتبط است، زیرا بخشهایی از جهان (از جمله آمریکا) بار دیگر نازیسم را در آغوش میگیرند، جنایات جنگی نفرتانگیز هنوز در حال انجام است و درسهای جنگ جهانی دوم با وجود هشدارهایی مبنی بر اینکه همه اینها قبلاً اتفاق افتاده - و ممکن است دوباره اتفاق بیفتد - به طور فزایندهای در پسزمینه و کتابهای تاریخ محو میشوند. میتوانم به چند رهبر جهان فکر کنم که باید این را تماشا کنند. فیلم را در اسرع وقت اکران کنید.
«نورنبرگ» ۷ نوامبر (۱۶ آبان) راهی سینماها میشود.
