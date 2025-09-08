منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز بخشی از راست‌گرد خیابان هشت‌بهشت غربی در محدوده چهارراه فرشادی دچار ریزش شد و حفره‌ای در خیابان ایجاد شد.

وی افزود: به محض وقوع حادثه عوامل شرکت مترو، سازمان آتش‌نشانی، شهرداری و پلیس راهور به محل اعزام شدند و اقدامات ایمن‌سازی، رفع خطر و ایجاد محدودیت ترافیکی انجام گرفت.

شیشه‌فروش ادامه داد: عملیات پرسازی، تحکیم و ایمن‌سازی حفره به عمق ۱۵ متر در حال اجراست. همچنین افراد مستقر در تعدادی از ساختمان‌های تجاری مجاور به دلیل رعایت مسائل ایمنی تخلیه شدند و الزامات ایمنی در محور عملیاتی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به موقعیت دستگاه حفاری تونل خط ۲ مترو در ایستگاه چهارراه فلسطین بیان کرد: علت یابی حادثه و بررسی تأثیر احتمالی دستگاه حفار بر ایجاد این ریزش در دست انجام است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت.