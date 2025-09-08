  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

اکران مجموعه‌ای از تصاویر تاریخی به مناسبت سالروز قیام ۱۷ شهریور

مجموعه‌ای از تصاویر تاریخی به مناسبت سالروز قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در سطح شهر تهران اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ای از تصاویر تاریخی به مناسبت سالروز قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در سطح شهر تهران اکران شد تا یاد و خاطره جان‌باختگان این روز خونین زنده بماند.

در این اکران‌ها عناوینی برجسته شده‌اند که روایتگر ابعاد تلخ آن حادثه هستند: «میدان ژاله پر از صدها جسد و پلاکاردهای آغشته به خون به شعار مرگ بر شاه شد»، «ایران فقط جان‌ها را از دست نداد؛ فرصتی صلح و دموکراسی هم رفت» و «ارتش شاهنشاهی رگبار مسلسل‌ها را به صورت جمعیتی چند هزارنفری از معترضان گشود».

این تصاویر یادآور شجاعت مردم و ایستادگی آنان در برابر ظلم و ستم رژیم پهلوی است و همزمان پاسداشت حافظه جمعی را به نسل‌های امروز و آینده منتقل می‌کند.

کد خبر 6583634

