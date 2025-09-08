به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعهای از تصاویر تاریخی به مناسبت سالروز قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در سطح شهر تهران اکران شد تا یاد و خاطره جانباختگان این روز خونین زنده بماند.
در این اکرانها عناوینی برجسته شدهاند که روایتگر ابعاد تلخ آن حادثه هستند: «میدان ژاله پر از صدها جسد و پلاکاردهای آغشته به خون به شعار مرگ بر شاه شد»، «ایران فقط جانها را از دست نداد؛ فرصتی صلح و دموکراسی هم رفت» و «ارتش شاهنشاهی رگبار مسلسلها را به صورت جمعیتی چند هزارنفری از معترضان گشود».
این تصاویر یادآور شجاعت مردم و ایستادگی آنان در برابر ظلم و ستم رژیم پهلوی است و همزمان پاسداشت حافظه جمعی را به نسلهای امروز و آینده منتقل میکند.
