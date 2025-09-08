به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک تهران در خصوص کلنگ زنی و آغاز پروژه آماده سازی دو بوستان در این منطقه اظهار کرد: صبح فردا سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ و با حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران دو بوستان مهم و اثرگذار در منطقه یک کلنگ زنی می‌شود.

وی با بیان اینکه این دو بوستان با مساحت ۳ هکتار با هدف ارتقای سرانه فضای سبز و حفظ درختان ایجاد خواهند شد، افزود: یکی از بوستان‌ها با مساحت یک هکتار در میدان الف قرار دارد تلاش این است تا کمتر از سه ماه آینده به بهره برداری برسد و دیگر بوستان نیز به مساحت دو هکتار در میدان اقدسیه واقع شده که تا بهار سال آینده تحویل شهروندان خواهد شد.

حق‌بین در مورد سایر پروژه‌های در حال اجرای منطقه یک نیز توضیح داد: پروژه سرای محله باغ فردوس تا پایان پاییز تکمیل می‌شود. همچنین عملیات عمرانی مجموعه فرهنگی گلابدره در پاییز تمام می‌شود و پس از آن کار تجهیز مجموعه آغاز می‌شود که این کار حدود دو ماه طول خواهد کشید.

شهردار منطقه یک ادامه داد: پروژه مجموعه ورزشی ازگل را داریم که تا پایان سال طول می‌کشد و پروژه مجموعه ورزشی قیطریه نیز تا بهار سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی گفت: همچنین پروژه مسیر باغ راه شهید محلاتی که یک مسیر تنفس است نیز در حال اجرا است که تا سه ماه آینده تحویل شهروندان خواهد شد. علاوه بر این، مسیر تندرستی میدان تجریش تا پل رومی به طول دو کیلومتر به موازات مقصود بیک در حال اجرا است و تا ۵ ماه آینده تحویل شهروندان خواهد شد.