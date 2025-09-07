  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

فاز نخست بوستان چهارباغ آذرماه به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ها، فاز نخست بوستان چهارباغ تا اواخر پاییز به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران درباره پروژه چهارباغ اظهار کرد: این پروژه که با وسعت ۴۵ هکتار در منطقه ۳ در حال احداث است، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های سبز شهری پایتخت شناخته خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای پروژه در دو فاز توضیح داد: فاز نخست بوستان چهارباغ شامل باغ بهشت با مساحت ۱۰ هکتار است. به طوری که در این فاز بخش اول طرح پوسته اتصال به اراضی مصلای حضرت امام خمینی (ره) نیز آماده می‌شود. فاز دوم نیز باغ آفرینش با وسعت ۱۳ هکتار، باغ دانش با ۱۵ هکتار، باغ ایمان در مساحت ۷ هکتار و تکمیل طرح پوسته اتصال به اراضی مصلی حضرت امام‌خمینی (ره) را شامل می‌شود.

مختاری در خصوص زمان بهره‌برداری از این پروژه تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فاز نخست بوستان چهارباغ در آذرماه افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: این پروژه نقش مهمی در توسعه فضای سبز شهری دارد.

