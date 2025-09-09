کلنگ زنی احداث ۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط در بخش خلجستان قم

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف صادقی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی سلفچگان با اشاره به اهمیت این نیروگاه، اظهار کرد: نیروگاه سلفچگان علاوه بر تأمین برق پایدار شهرک صنعتی منطقه، نقش مؤثری در کاهش تلفات شبکه و توسعه تولید انرژی پاک ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم افزود: با توجه به تابش مطلوب خورشید در استان قم، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شده است و این منطقه می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید برق پاک در کشور تبدیل شود.

در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه، کلنگ‌زنی پروژه‌های دیگر توسعه شبکه برق استان نیز انجام شد.

از جمله این طرح‌ها، احداث ۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط در بخش خلجستان با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال بود که هدف آن کاهش خاموشی‌های ناگهانی و افزایش پایداری شبکه توزیع برق اعلام شد.

استاندار قم نیز در این مراسم بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و همکاری بین دستگاه‌های ملی و استانی تأکید کرد و گفت: توسعه این پروژه‌ها علاوه بر تأمین برق پایدار، نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان دارد و برای تحقق آن نیازمند همدلی و همراهی همه بخش‌ها هستیم.

با بهره‌برداری از فاز نخست نیروگاه سلفچگان و آغاز پروژه‌های توسعه شبکه، استان قم گامی دیگر در مسیر ارتقای امنیت انرژی و توسعه پایدار زیرساخت‌های برق برداشته است.