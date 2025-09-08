لزوم احیا و تقویت فرهنگ حسنه ماندگار وقف در حوزه هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی به کمرنگ شدن فرهنگ وقف در حوزه جمعیت هلال احمر اشاره و اظهار کرد: در گذشته شاهد وقفیات خوبی در این حوزه از سوی واقفان و اجرای امینانه نیات این موقوفات در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های جمعیت بودیم ولی اکنون این فرهنگ در استان ضعیف شده است.

وی با برشمردن نیازهای جمعیت هلال احمر استان در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزاتی، امداد و نجات و آموزش و فضاهای فیزیکی، ابراز امیدواری کرد که خیرین و واقفان اهتمام بیشتری به حوزه امداد و نجات که به طور روزافزونی مبتلا به جامعه است، داشته باشند.

عشقی در همین رابطه از تلاش جمعیت هلال احمر استان برای خرید ساختمانی در مجاورت داروخانه هلال احمر به صورت وقف مشارکتی خبر داد و در این باره تصریح کرد: در نظر داریم با همکاری و مشارکت داوطلبان هلال احمر استان برای خرید این ساختمان، این فضا را نیز به مجموعه فعلی داروخانه جهت خدمات‌رسانی بهتر به مردم اضافه کنیم.

وی در ادامه بر لزوم احیای فرهنگ وقف در حوزه‌های مورد نیاز امروز جامعه و بهره‌وری حداکثری از این حوزه تاکید کرد و گفت: نیاز است در کنار ترویج و زمینه‌سازی مشارکت مردم در این امر حسنه، اقدامات ویژه‌ای نیز از سوی متولیان امر برای ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته شود.

عشقی به مصوبه هیات وزیران در رابطه با امکان هزینه‌کرد مالیات پرداختی مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در طرح‌های عمرانی و زیرساختی کشور نیز اشاره و در مورد آن عنوان کرد: تکمیل طرح‌های عمرانی هلال احمر که تعداد آنها حدود ۱۰ مورد است، نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم بتوانیم با مشارکت واقفان و مودیان نسبت به تکمیل آنها اقدام کنیم.