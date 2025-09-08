  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

انتصاب مداح‌قمی به عنوان مسئول سازمان بسیج مداحان وهیئت‌های مذهبی کشور

قم- سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا، از مداحان شناخته‌شده استان قم، به‌عنوان مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور حکمی سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا، از مداحان استان قم را به سمت مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی کشور منصوب کرد.

این انتصاب نشان از اهمیت به ظرفیت‌های موجود در جامعه مداحان و هیئت‌های مذهبی استان قم دارد. سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا که پیش از این نیز مسئولیت سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی استان قم را در کارنامه خود داشته است، اکنون در جایگاه کشوری به فعالیت خواهد پرداخت.

وی از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه مداحی و فعال در هیئت‌های مذهبی قم هستند که تجربیات ارزشمندی در این حوزه دارند.

گفتنی است، پیش از این حاج مصطفی خورسندی به مدت دو سال مسئولیت سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی کشور را برعهده داشتند.

