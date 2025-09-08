به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور حکمی سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا، از مداحان استان قم را به سمت مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی کشور منصوب کرد.

این انتصاب نشان از اهمیت به ظرفیت‌های موجود در جامعه مداحان و هیئت‌های مذهبی استان قم دارد. سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا که پیش از این نیز مسئولیت سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی استان قم را در کارنامه خود داشته است، اکنون در جایگاه کشوری به فعالیت خواهد پرداخت.

وی از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه مداحی و فعال در هیئت‌های مذهبی قم هستند که تجربیات ارزشمندی در این حوزه دارند.

گفتنی است، پیش از این حاج مصطفی خورسندی به مدت دو سال مسئولیت سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی کشور را برعهده داشتند.