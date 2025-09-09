به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فتح الله جمیری در دیدار با استاندار قم با قدردانی از تلاشهای مدیران استان و مجموعه استانداری، اظهار داشت: ما خود را خدمتگزار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانیم و وظیفه داریم در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی حرکت کنیم.
فرمانده سپاه امام علیبنابیطالب (ع) با تأکید بر اهمیت همکاری و همافزایی نهادهای انقلابی و دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: سپاه پاسداران از ابتدای انقلاب همواره در کنار مردم بوده و با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، در سختترین شرایط برای عزت کشور ایستاده است. امروز نیز با همدلی و هماهنگی میتوانیم بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را برطرف کنیم.
وی افزود: مردم قم همواره پشتیبان انقلاب و نظام بودهاند و سرمایه اجتماعی عظیمی برای کشور محسوب میشوند و ما نیز در سپاه، در کنار دولت و مسئولان استان، تمام توان خود را برای خدمت به مردم بهکار خواهیم گرفت.
سردار جمیری در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی مجموعه مسئولان استان، شاهد گامهای مؤثر در مسیر توسعه قم و ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و بینالمللی باشیم.
