طرح بصیرت ویژه کارکنان تیپ ۲۸۴ نزاجا در سلسله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه طرح بصیرت ویژه کارکنان پایور و خانواده‌ها ظهر امروز دوشنبه با حضور مسئولین لشکری و شهرستانی در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد شهرستان سلسله برگزار شد.

در این طرح دوروزه که با دعوت اساتید برتر و نخبگان حوزه علمیه و دانشگاه و همراه بود کلاس‌های با موضوعات همسرداری، تربیت فرزند، راهکارهای ازدواج موفق و نقش خانواده مهدوی در جامعه برگزار شد.

در حاشیه این مراسم حجت‌الاسلام احسان ناصری رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۲۸۴ شهید رستمی طی سخنانی، بیان داشت: بر اساس طرح‌های مصباح سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و تأکید اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی عقیدتی سیاسی تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا اقدام برگزاری طرح بصیرت به مدت دو روز کرده است.

وی هدف از برگزاری این دوره بصیرت را رسیدن به نقطه تعالی دانست و گفت: خانواده بالاترین نهاد اجتماعی است و ارزش‌نهادن به این نهاد یک کار ارزشمند و مهم است.

رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۲۸۴ شهید رستمی با بیان اینکه خانواده‌ها باید به این نکته توجه کنند که امروزه در جهان اسلام موضوع اصلی داشتن بصیرت است، افزود: با داشتن آگاهی و بصیرت است که می‌توان دوست و دشمن را از هم تشخیص داشت و این در بین خانواده‌های نظامی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و امروز ما می‌بینیم که دشمن در تلاش است که بنیان خانواده ایرانی‌اسلامی را از بین ببرد.

حجت‌الاسلام ناصری، افزود: الحمدلله کارکنان و خانواده‌های کارکنان نیروهای مسلح به‌خصوص نیروی زمینی از بصیرت کافی برخوردار هستند و همیشه بابصیرت و آگاهی خود در برابر دسیسه‌های دشمن ایستادگی می‌کنند و نقشه‌های شوم آنها را از بین می‌برند.

بنابراین گزارش، در این مراسم با حضور مسئولین لشکری و شهرستانی از همسران و فرزندان کارکنان تیپ ۲۸۴ حاضر در طرح تجلیل به عمل آمد.