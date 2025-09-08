آغاز مجمع عمومی شورای مجالس آسیایی–آفریقایی در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع عمومی شورای مجالس آسیایی–آفریقایی صبح امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) در بیروت، پایتخت لبنان آغاز به کار کرد.

این نشست با هدف تقویت همکاری‌های پارلمانی میان دو قاره آسیا و آفریقا، ارتقای سطح همبستگی، ایجاد بسترهای نوین برای همکاری اقتصادی، حقوق بشری و توسعه پایدار برگزار می‌شود. از دیگر محورهای این اجلاس، بررسی ساختار و اساسنامه تأسیسی شورا و تصویب آن است.

هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور عباس گلرو، نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و لبنان و زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور یافته است.

قرار است رؤسای مجالس و نمایندگان پارلمانی کشورهای آسیایی و آفریقایی در این نشست دو روزه در خصوص موضوعاتی از جمله؛ ایجاد همگرایی بیشتر میان نهادهای قانون‌گذاری، تقویت نقش پارلمان‌ها در مقابله با چالش‌های مشترک جهانی، حمایت از ملت‌های مظلوم به‌ویژه فلسطین، و مقابله با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه به گفتگو و تبادل نظر بپردازند.

این اجلاس گامی مهم در جهت بنیان‌گذاری نهادی نوین برای همکاری‌های پارلمانی و مردمی دو قاره آسیا و آفریقا تلقی می‌شود و انتظار می‌رود نتایج آن مسیر تازه‌ای برای تعمیق روابط و همگرایی بین‌المللی هموار سازد.