به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه حضور فعال و مستمر نمایندگان کمیسیون بهداشت در ایام اربعین در عراق و بازدید از مراکزدرمانی، نقش مهمی در نظارت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به زائران داشته است، گفت: از حضور پررنگ و فعال رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت که در این مسیر نظارت و خدمت کردند، تشکر میکنم.
وی افزود: رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت به صورت مستمر در کربلا و محل برگزاری مراسم اربعین حضور مییابند و از مراکز درمانی و بیمارستانها بازدید و بر روند خدماترسانی درمانی به زائران نظارت میکنند و این حضور میدانی باعث میشود خدمات با کیفیتتری به زائران ارائه شود.
رئیس جمعیت هلالاحمر یادآور شد: حضور نمایندگان باعث شد تا چراغ راه سال آینده ما روشنتر و با دیدی بهتر مشخص شود و بتوانیم خدمترسانی را به شکل بهتری ادامه دهیم. البته حضور حسینعلی شهریاری رئیس و سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون و رئیس فراکسیون امداد و هلالاحمر در جلسات ستاد مرکزی اربعین در جمعیت هلالاحمر بسیار راهگشابود. همچنین حضور آنها در عملیات میدانی از همه مهمتر و ارزشمندتر بود که جای تقدیر و تشکر دارد.
کولیوند ادامه داد: آنها با تلاش و زحمات خود کمکهای بسیار خوبی ارائه کردند و نقطهنظرات ارزشمندی داشتند و امیدواریم این همکاری مستمر و مؤثر ادامه پیدا کند و در این رابطه از درایت آنان سپاسگزارم.
نظر شما