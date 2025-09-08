  1. جامعه
قدردانی رئیس جمعیت هلال‌احمر از فعالیت کمیسیون بهداشت مجلس در اربعین

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به همکاری موثر رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در ایام اربعین، از تلاش‌ها و نقطه‌نظرات سازنده آن‌ها در جلسات ستاد مرکزی اربعین قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه حضور فعال و مستمر نمایندگان کمیسیون بهداشت در ایام اربعین در عراق و بازدید از مراکزدرمانی، نقش مهمی در نظارت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به زائران داشته است، گفت: از حضور پررنگ و فعال رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت که در این مسیر نظارت و خدمت کردند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت به صورت مستمر در کربلا و محل برگزاری مراسم اربعین حضور می‌یابند و از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بازدید و بر روند خدمات‌رسانی درمانی به زائران نظارت می‌کنند و این حضور میدانی باعث می‌شود خدمات با کیفیت‌تری به زائران ارائه شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر یادآور شد: حضور نمایندگان باعث شد تا چراغ راه سال آینده ما روشن‌تر و با دیدی بهتر مشخص شود و بتوانیم خدمت‌رسانی را به شکل بهتری ادامه دهیم. البته حضور حسینعلی شهریاری رئیس و سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون و رئیس فراکسیون امداد و هلال‌احمر در جلسات ستاد مرکزی اربعین در جمعیت هلال‌احمر بسیار راهگشابود. همچنین حضور آن‌ها در عملیات میدانی از همه مهم‌تر و ارزشمندتر بود که جای تقدیر و تشکر دارد.

کولیوند ادامه داد: آن‌ها با تلاش و زحمات خود کمک‌های بسیار خوبی ارائه کردند و نقطه‌نظرات ارزشمندی داشتند و امیدواریم این همکاری مستمر و مؤثر ادامه پیدا کند و در این رابطه از درایت آنان سپاسگزارم.

