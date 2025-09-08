  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

شهادت و زخمی شدن شماری از لبنانی‌ها در حملات رژیم صهیونیستی

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که بر اثر حمله پهپاد اسرائیلی به شهرک میس الجبل در جنوب لبنان یک نفر زخمی شدند.

در بیانیه دیگری این مرکز بیان کرد: بر اثر حملات دشمن اسرائیلی به بقاع و الهرمل پنج نفر به شهادت رسیده و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین پهپاد اسرائیلی عیتاالشعب در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

گفتنی است حملات پهپادی اسرائیل به عمق خاک لبنان و هدف قرار دادن افراد و وسایل نقلیه، به یکی از اقدامات روزمره رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و این در حالیست که دولت لبنان در داخل این کشور بر خلع سلاح حزب الله تاکید دارد. در همین خصوص جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چند روز قبل، رشته حملاتی هوایی به منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند. با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، این رژیم به طور مکرر غیرنظامیان لبنان را هدف قرار می‌دهد و این آتش بس را نقض می‌کند.

