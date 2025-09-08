نجات ۱۳۳ قطعه پرنده و یک گوزن زرد ایرانی از دست متخلفان در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف و توقیف یک مرکز غیرمجاز نگهداری پرندگان وحشی و یک رأس گوزن زرد ایرانی در شهرستان دماوند خبر داد.
عباسنژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: پیرو رصد و شناسایی مراکز غیرمجاز حیاتوحش توسط یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و شهرستان دماوند، یک مرکز نگهداری پرندگان وحشی در رودهن شناسایی شد.
وی افزود: با دستور رئیس دادگاه بخش رودهن و همکاری مأموران کلانتری این شهر، ۱۳۳ قطعه پرنده از گونههای طوطیسانان، پرندگان آبزی و کنارآبزی که حدود ۳۰ قطعه از آنها در فهرست گونههای سایتیس قرار دارند، به همراه یک رأس گوزن زرد ایرانی کشف و توقیف شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: در این زمینه پرونده قضائی تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است. از ابتدای سال تاکنون نیز بیش از ۱۰ مورد مشابه در استان تهران شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.
عباسنژاد با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در مقابله با تخلفات زیستمحیطی گفت: توسعه مشارکتهای مردمی یکی از سیاستهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است و اداره کل استان از ظرفیت گزارشهای مردمی برای مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز حیاتوحش استفاده میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از حیاتوحش نیازمند همکاری همهجانبه است و شهروندان میتوانند با اطلاعرسانی بهموقع، یاریگر محیطبانان در صیانت از سرمایههای طبیعی و تنوع زیستی کشور باشند.
نظر شما