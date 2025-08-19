۲۵ رأس گوزن زرد ایرانی در سایت مانشت و قلارنگ ایلام نگهداری می شوند

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ایلام به عنوان استانی چهارفصل با تنوع بی‌نظیر جانوری و گیاهی یاد کرد و با اشاره به مساحت ۱۴۳ هزار هکتاری مناطق حفاظت شده در استان، تاکید کرد: این مناطق پناهگاهی امن برای گونه‌های کمیاب و ارزشمند حیات وحش به شمار می‌روند.

محمدی با بیان اینکه تالاب‌های استان ایلام در فصل مهاجرت میزبان ۳۵ گونه پرنده آبزی هستند، افزود: جنوبی‌ترین نقطه استان، منطقه بکر ابوغویر، با چشم‌اندازهای طبیعی خیره‌کننده، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران طبیعی دارد.

وی همچنین به ثبت بیش از هزار گونه گیاهی در این استان اشاره کرد و ایلام را بهشت گیاه‌شناسان دانست.

مدیرکل محیط زیست ایلام در ادامه به تنوع گونه‌های جانوری این استان پرداخت و گفت: در ایلام، ۵۱ گونه خزنده، ۴۱ گونه ماهی و ۴ گونه دوزیست شناسایی شده‌اند که این آمار، گویای غنای زیستی منطقه است.

وی با اشاره به وجود ۲۰۰ گونه پرنده و ۴۴ گونه پستاندار در استان، افزود: گونه‌هایی نظیر پلنگ ایرانی، کاراکال، خرس قهوه‌ای، گربه وحشی، کفتار و انواع پرندگان شکاری در این استان زیست می‌کنند که حضور آن‌ها نشان‌دهنده سلامت بوم‌شناختی منطقه است.

مهمترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در استان ایلام

محمدی به سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در «مانشت و قلارنگ» اشاره کرد و گفت: این سایت از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون ۷۶ رأس گوزن به استان‌های دیگر منتقل شده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ رأس گوزن در این سایت نگهداری می‌شوند، افزود: موفقیت این سایت در زادآوری و حفظ گوزن زرد ایرانی، به دلیل شرایط جغرافیایی و محیطی بسیار مناسب منطقه است.

مدیرکل محیط زیست ایلام در پایان به فعالیت‌های عکاسان حیات وحش در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه جغرافیایی و کوهستانی استان ایلام، بیش از ۲۰ هزار عکس از ۳۳۰ گونه مختلف جانوری از جمله پرندگان، خزندگان، پستانداران و دوزیستان تهیه شده است.

وی افزود: این تنوع بی‌نظیر، ایلام را به مقصدی بی‌بدیل برای عکاسان حیات وحش تبدیل کرده و باعث خودنمایی گونه‌های کمیاب در لنز عکاسان شده است.

محمدی تصریح کرد: این پایش‌ها به منظور پیشگیری از شکار غیرمجاز و کنترل احتمال آنفولانزای پرندگان به طور مداوم انجام می‌شود.

وی افزود: سدهای سیمره، کنگیر، تالاب‌های فصلی و حواشی مزارع کنار رودخانه‌ها از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در استان ایلام هستند که پذیرای ۱۵ هزار قطعه پرنده مهاجر برای زمستان‌گذرانی هستند.