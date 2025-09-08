به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، رسانههای عبری گزارش دادند که شامگاه دوشنبه، گروهی از فعالان همبسته با ملت فلسطین به ساختمان شرکت تسلیحاتی «البیت سیستمز» رژیم صهیونیستی در شهر اولم آلمان یورش برده و خسارتهای سنگینی به تجهیزات، رایانهها و دفاتر این شرکت وارد کردند.
به گزارش سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، این اقدام را اعضای سازمان «فلسطین اکشن» انجام دادند؛ سازمانی که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد و بهویژه پس از آغاز نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳،(۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) فعالیتهای آن شدت گرفت.
روزنامه «هاآرتص» نیز نوشت که فعالان ضمن فیلمبرداری از عملیات، شیشههای ساختمان را شکستند، بمبهای دودزا و کیسههای رنگ به داخل پرتاب کردند و شعارهایی همچون «کودککشها» بر دیوارها نوشتند.
پلیس آلمان با حضور در محل حادثه، ساختمان را محاصره و پنج نفر را در طبقه بالای ساختمان بدون درگیری بازداشت کرد.
بنابر اعلام پلیس، کسی در جریان این حادثه آسیب ندیده اما میزان خسارت اولیه صدها هزار یورو برآورد شده است.
تحقیقات درباره این رویداد زیر نظر دفتر تحقیقات جنایی آلمان وابسته به وزارت کشور این کشور و مسئول رسیدگی به جرایم بزرگ در حال انجام است. همچنین پلیس بهصورت احتیاطی نیروهایی را در یکی دیگر از ساختمانهای شرکت «البیت» در همان شهر مستقر کرده است.
فعالان «فلسطین اکشن» اعلام کرده اند که شرکت «البیت سیستمز» پهپادهای مرگبار تولید میکند که رژیم صهیونیستی برای کشتار فلسطینیان در نوار غزه به کار میگیرد و بارها خواستار تعطیلی این دفتر و بستن تمامی کارخانههای اسلحه صهیونیستی در آلمان شدهاند.
