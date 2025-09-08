«وحدت» راهبرد انبیای الهی و اکسیژن حیات فرهنگی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظفری عصر دوشنبه در آئین معارفه دبیر جدید ستاد مردمی جبهه فرهنگی استان قزوین با تأکید بر اهمیت راهبردی وحدت در آموزههای دینی اظهار کرد: وحدت و اتحاد ستون اصلی انسجام امت اسلامی است.
وی با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در نامگذاری هفته وحدت، گفت: وحدت نهتنها یک مناسبت تقویمی، بلکه راهبردی اساسی در سیره انبیای الهی و قرآن کریم است.
امام جمعه قزوین ادامه داد: متأسفانه هنوز اهمیت این اصل در برخی سطوح بهدرستی شناخته نشده است.
آیتالله مظفری با ذکر داستان حضرت موسی و هارون (ع) در مواجهه با فتنه گوسالهپرستی، افزود: در آن واقعه، حضرت هارون برای حفظ وحدت امت، از برخورد قاطع خودداری کرد و این نشان میدهد که گاهی حتی در برابر انحرافات آشکار، باید مدارا کرد تا انسجام امت حفظ شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر قرآن کریم نیز هشدار داده که نزاع و تفرقه، قدرت مؤمنان را در برابر دشمنان تضعیف میکند.
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به عملکرد نظام اسلامی در مواجهه با برخی منکرات، اظهار داشت: اگر گاهی شاهد عدم برخورد شدید با برخی ناهنجاریها هستیم از باب رعایت اولویتها و حفظ وحدت اجتماعی است چرا که اصل، تقویت جبهه مؤمنین در برابر جبهه کفر است.
امام جمعه قزوین در ادامه، به فلسفه تشکیل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این جبهه، همافزایی نیروهای مؤمن و انقلابی، و ایجاد انسجام در فعالیتهای فرهنگی بوده است و خوشبختانه در سطح ملی و استانی دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده که قابل تبدیل و توسعه هستند.
وی به اهمیت نقش مردم در تحقق عدالت اجتماعی پرداخت و افزود: مقام معظم رهبری با طرح مفهوم حلقههای میانی، بر نقش واسطهای نخبگان و فعالان فرهنگی میان مردم و حاکمیت تأکید دارند و حتی انبیای الهی نیز چنین نقشی داشتهاند.
آیتالله مظفری در پایان، با تأکید بر جایگاه فرهنگ در ساختار اجتماعی، گفت: فرهنگ، همانند اکسیژن، عنصر حیاتی جامعه است. اگرچه در حوزههای سیاسی و اقتصادی نیاز به تلاش داریم اما بدون توجه به عمق و ظرافت کار فرهنگی، موفقیت در سایر عرصهها نیز دشوار خواهد بود.
