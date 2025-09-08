به گزارش خبرگزاری مهر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در نخستین سالروز تشکیل دولت چهاردهم طی یادداشتی از ایستادگی در برابر فشارها و ضرورت تداوم پیشرفت ملی سخن گفت.
متن یادداشت به شرح زیر است:
نخستین سالروز تشکیل دولت چهاردهم در شرایطی فرارسیده است که کشور ما با وضعیتی متفاوت نسبت به سالهای پیشین روبهروست؛ وضعیتی که نهتنها ادامه فشارهای حداکثری اقتصادی و سیاسی را شامل میشود بلکه با تهاجم بیسابقه رسانهای و حتی تجاوز مستقیم نظامی از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده نیز همراه بوده است.
این نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که دشمنان با جسارت و محاسبهای خطا خاک ایران را مستقیماً هدف حمله نظامی قرار دادند.
اهداف آنان فراتر از ضربه به تأسیسات هستهای یا زیرساختهای دفاعی بود؛ آنان در واقع دولت و ملت ایران را نشانه گرفتند تا با تخریب همزمان توانمندیهای دفاعی، هستهای، امنیتی و انتظامی میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کنند.
در شرایط کنونی به برکت هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، ایران به یک قدرت منطقهای تبدیل شده است؛ قدرتی که در کنار وحدت و استقامت ملت منجر به شکست نقشه و برنامه دشمنان شد.
صنعت هستهای کشور نماد موفق پیشرفت علمی و فناوری است که در حوزه تولید انرژی پاک و پایدار و در حوزه غیر انرژی توانسته است با قرارگرفتن در مرز دانش در بخش بهداشت و درمان، کشاورزی، صنعتی، ایمنی و محیطزیست جایگاه جهانی برای کشور ایجاد کند که موجب ناخرسندی دشمنان شده و طی سالها با انواع فضاسازیها، سیاهنماییها و فشارهای بینالمللی کوشیدهاند صنعت هستهای ایران را متوقف کنند که با الطاف الهی تاکنون به هیچ نتیجهای نرسیده و در آینده هم نخواهند رسید.
اکنون همبستگی و اراده ملی، ایمان به عنایات الهی و اعتماد به آینده میتواند تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) که در طوفان حوادث کشتی انقلاب را هدایت میکنند؛ تلاش صادقانه رئیسجمهوری محترم با شعار «وفاق ملی»؛ نشانههایی روشن از امید به فردایی درخشان است.
به عنوان یکی از خدمتگزاران این ملت بر این باورم که آینده ایران نه در سایه تسلیم در برابر زورگویان بلکه در پرتو اتکا به خداوند، تبعیت از مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و اتحاد دولت و ملت رقم خواهد خورد. امروز بیش از هر زمان باید به این اصل باور داشت که علم و ایمان، مقاومت و عقلانیت، دو بال پرواز ملت ایران به سوی فردایی روشن هستند.
نظر شما