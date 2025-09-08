علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت هوای استان طی روزهای آتی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد که تا پایان هفته جاری، شرایط جوی نسبتاً پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و به‌جز در برخی ساعات که وزش باد شدت می‌گیرد و در نیمه غربی استان با پدیده گردوخاک محلی همراه خواهد شد، تغییر محسوسی در وضعیت آب‌وهوای کرمانشاه نخواهیم داشت.

وی افزود: دمای هوای استان تا روز چهارشنبه تغییر چندانی نخواهد داشت، اما در دو روز پایانی هفته با یک روند نسبی کاهشی همراه خواهد شد. این کاهش دما به‌طور خاص در برخی نقاط محسوس‌تر خواهد بود و می‌تواند شرایط آب‌وهوایی استان را تا حدودی خنک‌تر سازد.

زورآوند تصریح کرد: در آخرین پایش‌های دمایی، شهرستان قصرشیرین با دمای ۴۴ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند، در حالی‌که کنگاور با ۹ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین نقطه استان به ثبت رسیده است.

وی اختلاف دمای ثبت‌شده میان گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان کرمانشاه را ۳۵ درجه سانتی‌گراد عنوان کرد و گفت: این تفاوت چشمگیر دمایی نشان‌دهنده تنوع اقلیمی کرمانشاه است که از دشت‌های گرم غربی تا ارتفاعات خنک شرقی گسترده شده و شرایط متفاوتی را برای ساکنان مناطق مختلف استان رقم زده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان کرمانشاهی ضمن رعایت نکات بهداشتی در زمان وقوع گردوخاک محلی، به‌ویژه بیماران قلبی و تنفسی، در مدیریت مصرف آب و انرژی نیز دقت لازم را داشته باشند، چرا که تغییرات دمایی در روزهای آینده می‌تواند بر الگوی مصرف تأثیرگذار باشد.