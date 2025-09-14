ورود موج ناپایدار به کرمانشاه از چهارشنبه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی دادهها و نقشههای پیشیابی نشان میدهد که تا روز سهشنبه (۱۷ شهریور) هوای غالب استان کرمانشاه صاف خواهد بود و تنها در برخی ساعات شاهد وزش باد ملایم خواهیم بود.
وی ادامه داد: از روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) تا جمعه (۲۰ شهریور) با ورود یک موج ناپایدار، شرایط جوی استان تغییر کرده و علاوه بر افزایش پوشش ابر، وزش باد نسبتاً شدید نیز رخ خواهد داد که در برخی نقاط میتواند با گردوخاک محلی همراه باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: همزمان با این شرایط، احتمال نفوذ غبار به جو استان وجود دارد که این پدیده مطابق معمول در مناطق مرزی استان بهویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه بیشتر احساس خواهد شد.
زورآوند در خصوص تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده روندی کاهشی به خود خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته قصرشیرین با ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین و کنگاور با ۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بودهاند که نشاندهنده اختلاف ۲۲ درجهای بین گرمترین و خنکترین نقاط کرمانشاه است.
مدیرکل هواشناسی استان در پایان توصیه کرد: با توجه به احتمال وزش بادهای همراه با گردوخاک و نفوذ غبار در روزهای پایانی هفته، افراد آسیبپذیر بهویژه بیماران قلبی و ریوی، ضمن رعایت نکات بهداشتی از حضور غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.
