علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا (پنجشنبه) عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات همراه با رشد ابر، وزش باد و پدیده گردوخاک محلی خواهد بود.

وی افزود: به دنبال این وضعیت، از روز جمعه سامانه‌ای ناپایدار با تشدید میدان‌های باد غربی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن افزایش وزش باد، گردوخاک محلی و فراهم شدن شرایط نفوذ غبار به جو استان خواهد بود.

زورآوند با اشاره به زمان اوج این پدیده جوی تصریح کرد: غبار از عصر جمعه تا ظهر شنبه بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت و مطابق معمول در نیمه غربی استان، به‌ویژه در مناطق مرزی، از غلظت بیشتری برخوردار می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره تغییرات دمایی نیز گفت: متوسط دمای هوا که طی امروز و فردا تغییر چندانی ندارد، از روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده به طور نسبی کاهش خواهد یافت. این کاهش دما در روزهای یکشنبه و دوشنبه محسوس‌تر خواهد بود و شرایط خنک‌تری را برای استان رقم خواهد زد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی نقاط مختلف استان یادآور شد: قصرشیرین با دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد و سرپل ذهاب با ۴۰ درجه، گرم‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته ثبت شدند و در مقابل، کنگاور با ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بود. اختلاف دمای میان گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان به ۳۴ درجه رسید.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان به‌ویژه در مناطق غربی و مرزی استان ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در زمان بروز گردوخاک از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و تدابیر لازم برای کاهش اثرات این شرایط را مدنظر قرار دهند.