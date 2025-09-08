به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در آئین اهدای تجهیزات به مؤسسات و خانههای قرآن و عترت، مراکز فرهنگی و مواکب اربعین، ضمن تقدیر از خدمات مدیران این مجموعهها اظهار داشت: امروز تجهیزات فرهنگی و قرآنی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال بین مؤسسات و مواکب شهرستان توزیع شد.
وی با بیان اینکه مواکب شهرستان دشتی در اربعین با وجود محدودیتها و امکانات اندک، خدمت بزرگی به زائران سیدالشهدا (ع) ارائه دادند، افزود: این تلاشها شایسته تقدیر و تجلیل است.
فرماندار دشتی تصریح کرد: مردم شهرستان دشتی با همت مثالزدنی و بهصورت خودجوش پای کار زائران اباعبدالله الحسین (ع) بودند و همین موضوع نشاندهنده جایگاه والای فرهنگی و مذهبی این شهرستان است.
مقاتلی با اشاره به نقش دولت در حمایت از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی گفت: دولت چهاردهم و استاندار بوشهر نگاه جدی به حوزه فرهنگ دارند و ما نیز تلاش داریم مشکلات این بخش را به حداقل برسانیم.
