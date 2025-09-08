  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۲۳

آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در دوبی

آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در دوبی

سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در دوبی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام وزارت خارجه امارات متحده عربی، علیرضا محمودی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در دوبی در ملاقات رسمی با شیخ مکتوم بن بُطی آل مکتوم مدیر دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در دوبی، روانامه خود را به او تحویل داد و به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

شیخ مکتوم بن بطی آل مکتوم ضمن خوشامدگویی به سرکنسول و تبریک انتصاب او، برای محمودی در انجام وظایفش آرزوی موفقیت و از روابط مستحکم سیاسی، اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

طرفین ابراز امیدواری کردند که در این مدت روابط تجاری، کنسولی میان دو کشور بیش از پیش بسط و توسعه یابد.

محمودی پیش از این در سمت‌های مدیر بخش حمل و نقل و ارتباطات سازمان همکاری اقتصادی اکو و مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه فعالیت داشته است.

کد خبر 6584214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها