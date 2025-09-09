پهپاد صهیونیستی جنوب لبنان را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پهپاد اسرائیلی لحظاتی قبل یک خودرو را در منطقه الجیه واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد.

در حالی که حملات و تجاوزات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان ادامه دارد دولت این کشور به جای بیرون راندن اشغالگران صهیونیست به دنبال خلع سلاح حزب الله است.

روز گذشته نیز مرکز فوریت‌های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که بر اثر حمله پهپاد اسرائیلی به شهرک میس الجبل در جنوب لبنان یک نفر زخمی شد.

همچنین بر اثر حملات دشمن صهیونیستی به بقاع و الهرمل پنج نفر به شهادت رسیده و پنج نفر دیگر زخمی شدند.