به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس در واکنش به هشدارها و تهدیدات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه ساکنان شهر غزه اعلام کرد که اظهارات نتانیاهو درباره تخریب ده‌ها برج مسکونی در شهر غزه و آواره کردن ساکنان بی‌گناه آن، تصویری از زشت‌ترین اشکال سادیسم و جنایت یک جنایتکار جنگی است که نزدیک به دو سال است به ارتکاب جنایات وحشیانه خود علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

حماس نتانیاهو را تروریست خوانده و هشدار او علیه ساکنان غزه و دستور تخلیه شهر را یک اقدام علنی برای کوچ اجباری مردم تحت فشار بمباران، کشتار، گرسنگی و تهدید دانست.

این جنبش سکوت و ناتوانی نهادهای سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت بین‌الملل، را در برابر این جنایات وحشیانه محکوم کرده و دولت آمریکا را به هم دستی با این جنایات متهم کرد.

بنیامین نتانیاهو دیروز در اظهاراتی به جنایات خود در شهر غزه اذعان کرده و گفت که در دو روز گذشته ۵۰ برج در غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی موشک باران و به صورت کامل منهدم شده اند.

حماس در بیانیه خود از جنبش بین‌المللی برای مخالفت با سکوت در برابر رژیم صهیونیستی و افزایش مخالفت جهانی با نسل‌کشی در نوار غزه تمجید کرد و از همه کشورها و آزادگان جهان خواست تا اقدامات خود را علیه رژیم اشغالگر فاشیست تشدید کنند و آن را مجبور به توقف جنایات و نقض حقوق مردم فلسطین کنند.

از سوی دیگر، یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه تهدید کرد که طوفانی ویرانگر را بر غزه به راه خواهد انداخت. وی گفت که حماس باید اسرا را آزاد کند و سلاح را زمین بگذارد یا با تخریب کامل نوار غزه مواجه شود.

رژیم صهیونیستی از چند روز پیش عملیات گسترده تخریب ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه در شهر غزه را آغاز کرده است، که تعداد خانوارهای آواره را افزایش داده است. ناظران هشدار می‌دهند که هدف از این اقدام، راندن اجباری فلسطینیان به سمت جنوب به عنوان بخشی از طرح گسترده آمریکایی- صهیونیستی برای کوچ اجباری آنها از غزه است.