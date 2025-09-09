مایکل کین به سینما بازگشت؛ خروج از بازنشستگی برای کار با وین دیزل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایکل کین در حال بررسی امکان بازگشت به بازیگری برای حضور در دنباله فیلم «آخرین شکارچی جادوگر» محصول لاینزگیت است. گفته شده این اسطوره ۹۲ ساله سینما برای این فیلم از بازنشستگی خارج می‌شود تا بار دیگر با وین دیزل جلوی دوربین برود.

اگرچه هنوز قراردادی برای کین بسته نشده، اما از آنجا که ساخت این دنباله به سرعت در دست پیشرفت است، انتظار می‌رود این بازیگر نقش خود را از فیلم اصلی «آخرین شکارچی جادوگر» محصول ۲۰۱۵ تکرار کند. در آن فیلم کین نقش دولان کشیشی را بازی کرد که به شخصیت جنگجوی دیزل در مبارزه برای جلوگیری از طاعونی که یک ملکه جادوگر آن را منتشر کرده، کمک می‌کند.

فیلم اصلی «آخرین شکارچی جادوگر» پروژه‌ای تا حدی پرشور برای دیزل بود که آن را اقتباسی از کمپین‌های «سیاهچال‌ها و اژدهاها»ی خودش می‌خواند. او در این فیلم در نقش شخصیت اصلی یعنی ملکور شکارچی جادوگر بازی کرده است. این فیلم به کارگردانی برک آیسنر که اکتبر ۲۰۱۵ توسط لاینزگیت اکران شد، فقط ۲۷ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت، اما در کشورهای دیگر از آن بهتر استقبال شد و ۱۱۹ میلیون دلار از بازار بین‌المللی به دست آورد. به گفته لاینزگیت، دومین دوره پخش «آخرین شکارچی جادوگر» به صورت دیجیتال و خانگی، این فیلم را به یکی از پربیننده‌ترین فیلم‌های نتفلیکس بدل کرد و موجب شد تا ساخته شدن دنباله آن ۱۰ سال بعد مطرح شود.

مایکل کین سال ۲۰۲۳ در ۹۰ سالگی اعلام بازنشستگی از بازیگری کرد و این تصمیم را هنگام تبلیغ آخرین حضورش روی پرده سینما در فیلم «فرار بزرگ» ساخته الیور پارکر که درباره یک جانباز جنگ جهانی دوم بود که برای بزرگداشت سالگرد روز D از خانه سالمندان فرار می‌کند، اعلام کرد.

کین در آن زمان گفت: فکر کردم، فیلمی دارم که در آن نقش اصلی را بازی کرده‌ام و نقدهای فوق‌العاده‌ای دریافت کرده است. تنها نقش‌هایی که احتمالاً حالا به من پیشنهاد شود شامل پیرمردهای ۹۰ ساله، شاید ۸۵ ساله می‌شود و با خودم فکر کردم، خب، بهتر است با این همه نقدهای عالی بروم.