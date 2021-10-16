به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، نمایندگان مایکل کین بازیگر ۸۸ ساله سینمای بریتانیا گزارش‌های مبنی بر بازنشستگی وی را رد کردند.

به این ترتیب هنوز شاهد نمایش آخرین فیلم وی نخواهیم بود.

گفته شده، در حالی که این بازیگر افسانه‌ای روز جمعه گفته کمدی درام «پرفروش‌ها» آخرین فیلم وی خواهد بود اما اعلام نکرده است که به طور کامل بازنشسته می‌شود.

وی گفته بود: ۲ سال کار نکرده بودم و مشکل ستون فقرات دارم و این مساله روی پاهایم تاثیر می‌گذارد و نمی‌توانم خوب راه بروم، به همین دلیل «پرفروش‌ها» آخرین کار من بود.

وی تاکید کرده بود: اما من بازنشسته نمی‌شوم و چند کتاب نوشته‌ام که همه موفق بوده‌اند بنابراین حالا من بازیگر نیستم بلکه نویسنده هستم.

البته احتمال می‌رود پاسخ وی از سر شیطنت باشد و منظور وی تنها ایفای نقش‌های اصلی باشد زیرا همانطور که وی تاکید کرده فیلمنامه‌هایی برای یک مرد ۸۸ ساله کمتر پیدا می‌شود.

در عین حال انتظار می‌رفت که مایکل کین از بازیگران فیلم «اوپنهایمر» کریستوفر نولان هم باشد. وی در همه فیلم‌های نولان بازی کرده و حتی در «دانکرک» که درامی جنگی بود نیز صداپیشگی کرد.

نمایندگان کین هم تاکید کرده‌اند که از حرف‌های وی این طور برداشت شده ولی این همه حقیقت نیست.

کین بازیگری خود را از سال ۱۹۵۰ شروع کرده و تاکنون در بیش از ۱۳۰ فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده است. وی برای «هانا و خواهرانش» و «قواعد خانه سیدر» اسکار برده و ۴ بار دیگر نیز نامزدی اسکار را کسب کرده است.